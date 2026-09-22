Un uomo di 32 anni è alla fine stato arrestato per il fatto: ecco tutti i dettagli di quanto accaduto.

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Como. L’uomo avrebbe infatti rapinato per ben due volte la stessa cartoleria, picchiando anche la titolare. I dettagli.

Como, due rapine nella stessa cartoleria: picchiata la titolare per 40 euro

Nel giro di pochi giorni un uomo avrebbe rapinato per due volte la stessa cartoleria a Como.

Secondo quanto ricostruito dai militari sino a ora, nel corso del prima rapina, l’uomo avrebbe picchiato la titolare dell’esercizio commerciale, procurandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni, per impossessarsi della somma di 40 euro, mentre nella seconda rapina avrebbe strattonato violentemente il titolare, con seri problemi di deambulazione, prendendogli 80 euro.

Como, due rapine nella stessa cartoleria: arrestato un 32enne

Subito dopo le rapine sono partite le indagini da parte dei Carabinieri, che hanno portato al riconoscimento del possibile rapinatore, ovvero un uomo di origini pakistane di 32 anni. Nel mentre il 32enne sarebbe stato arrestato per aver opposto resistenza a pubblico ufficiale.

Una volta portato in Questura è stato riconosciuto dai Carabinieri come il presunto responsabile delle rapine. L’uomo è stato così sottoposto a fermo di indiziato di delitto per le rapine e portato dai militari in carcere al Bassone, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.