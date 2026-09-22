Alessandro Roncaccia, volto noto di Italia Shore è stato introdotto nella casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni. Già dalle sue prime ore sotto i riflettori ha attirato l’attenzione della platea, soprattutto per il suo evidente interesse nei confronti di Piera Meloni una delle creator più amate del programma.

Le foto pubblicate da Amedeo Venza

Mercoledì notte, a Roma, un fotografo amico ha immortalato Alessandro in compagnia di Lulù Selassié. Le immagini, diffuse da Amedeo Venza su Instagram, mostrano i due molto vicini; in uno degli scatti i due condividono un bacio che pare toccare le labbra. La data dei semplici scatti coincide con il periodo immediatamente precedente al suo ingresso nella Casa, avvenuto sabato, e ha subito generato una valanga di commenti sui social.

Dettagli sulla circostanza

Secondo la didascalia di Venza, i due erano stati visti in una situazione di «forte intimità». Nessuna dichiarazione ufficiale ha confermato la natura del loro legame: le ipotesi oscillano tra un flirt spontaneo e una frequentazione più regolare. Alessandro, entrato al programma da single non ha mai menzionato Lulù durante le prime 48 ore di diretta, aumentando così il mistero.

Il triangolo sentimentale con Piera Meloni

Parallelamente, Piera Meloni ha alimentato le voci di un possibile coinvolgimento con Alessandro, lasciando intravedere un interesse reciproco nelle sue prime conversazioni in casa. Il compagno di Piera, Gian Marco Ciaccia ha reagito in diretta su Twitch, visibilmente commosso, confessando: «Se si innamora di qualcun altro la lascio andare». Il giovane ha sottolineato che non si può costringere nessuno ad amare, ma ha anche espresso il timore di perdere la fidanzata.

Le emozioni fuori dalla Casa

Durante la trasmissione, Gian Marco è stato sopraffatto dal sentimento: le lacrime hanno accompagnato la sua dichiarazione, ma ha anche rinnovato il suo sostegno a Piera, La sua postura, priva di accuse, evidenzia la consapevolezza che il contesto del reality può mettere alla prova le relazioni.

Il passato di Alessandro e di Lulù Selassié

Alessandro ha una storia di flirt televisivi: in Italia Shore ha avuto relazioni brevi con Swamy Prinno, Gaia, Greta e Sara Amenta, ma nulla di serio. Lulù Selassié, invece, è riconosciuta per la sua precedente storia con Manuel Bortuzzo. La coppia ha vissuto una rottura drammatica, conclusasi in tribunale con una condanna per atti persecutori, l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico e un divieto di avvicinamento.

Il loro passato tumultuoso alimenta ulteriori speculazioni sul modo in cui i due possano interagire ora che entrambi sono sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Mentre Alessandro cerca di consolidare la sua presenza nella Casa, Lulù rimane una figura di spicco grazie alla sua esperienza televisiva e al suo carisma.

Le possibili ripercussioni sul reality

Se i due dovessero confermare una relazione, il drama interno al programma potrebbe intensificarsi: al suo interno si intreccerebbero le dinamiche di una coppia emergente, il sospetto di un nuovo triangolo amoroso con Piera e la tensione emotiva di Gian Marco fuori dalle telecamere. Il pubblico osserva con interesse e attesa, pronto a reagire a qualunque svolta.

Il Grande Fratello Vip prosegue, ma il vero spettacolo potrebbe trovarsi fuori dalla Casa, nei cuori e nei linciardi dei fan.