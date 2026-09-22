Borse, torna l’ottimismo ma i tassi continuano a condizionare i mercati

A sostenere gli acquisti è soprattutto il comparto tecnologico, tornato protagonista grazie alle aspettative legate all’intelligenza artificiale. Sullo sfondo rimane però la questione dei tassi di interesse, con gli investitori che cercano di capire quali saranno le prossime mosse delle principali banche centrali.Wall Street ha dato un segnale importante. Il Nasdaq ha chiuso sui massimi storici, sostenuto in particolare dai titoli collegati ai semiconduttori e all’intelligenza artificiale.

Lo S&P 500 ha guadagnato circa l’1,5%, mentre il Dow Jones è salito dello 0,7%. Numeri che indicano un ritorno della propensione al rischio dopo una fase nella quale l’aumento dei tassi aveva provocato una maggiore prudenza.

L’intelligenza artificiale continua quindi a rappresentare uno dei temi principali del 2026. Gli investimenti delle grandi società tecnologiche rimangono elevati e il mercato continua a premiare le imprese che riescono a trasformare l’innovazione in crescita dei ricavi e degli utili.

Rispetto a qualche mese fa, tuttavia, gli investitori sembrano molto più selettivi. Le valutazioni vengono osservate con attenzione e non tutte le aziende del settore riescono a beneficiare nello stesso modo dell’entusiasmo legato alle nuove tecnologie.

Il buon andamento americano si è trasferito anche sui mercati asiatici. L’indice MSCI dell’area Asia-Pacifico ha guadagnato circa lo 0,75%, mentre Taiwan ha raggiunto nuovi massimi e la Corea del Sud ha beneficiato della forza dei titoli tecnologici.

In Europa il quadro rimane più articolato. Le Borse hanno recuperato terreno, sostenute soprattutto da tecnologia e banche, ma gli investitori continuano a confrontarsi con prospettive economiche meno brillanti rispetto agli Stati Uniti. La crescita resta moderata e il livello elevato dei tassi potrebbe pesare nei prossimi mesi su famiglie e imprese.

Il vero punto di attenzione rimane la Federal Reserve. La banca centrale americana ha recentemente aumentato il costo del denaro portando il tasso di riferimento nella fascia compresa tra il 3,75% e il 4%. Il mercato attribuisce ormai una probabilità superiore al 50% a un ulteriore rialzo già nella riunione di ottobre.

La ragione resta l’inflazione, ancora troppo elevata rispetto all’obiettivo del 2%. Diversi esponenti della Federal Reserve hanno sottolineato come le pressioni sui prezzi siano diffuse anche nel settore dei servizi. Questo significa che la politica monetaria potrebbe restare restrittiva più a lungo rispetto alle attese formulate nei mesi scorsi.

Per le Borse si crea così una situazione particolare. Da una parte la crescita degli utili societari e gli investimenti tecnologici continuano a sostenere i listini. Dall’altra, tassi elevati aumentano il costo del credito e rendono più difficile giustificare valutazioni particolarmente generose.

Anche il mercato valutario riflette questa situazione. Il dollaro rimane sostenuto dalle aspettative di una politica monetaria americana ancora severa, mentre lo yen continua a mostrare debolezza nonostante il recente intervento della banca centrale giapponese.

Le prossime settimane saranno quindi importanti per capire se il recupero delle Borse riuscirà a consolidarsi. Molto dipenderà dai nuovi dati sull’inflazione, dalla crescita economica e dalle indicazioni provenienti dalle banche centrali.

Lo scenario resta favorevole alle aziende caratterizzate da bilanci solidi, capacità di produrre utili e indebitamento sotto controllo. In una fase nella quale il denaro costa di più, la qualità torna infatti ad avere un peso decisivo nelle scelte degli investitori. Il mercato continua a cercare rendimento, ma lo fa con una prudenza decisamente maggiore rispetto al passato.