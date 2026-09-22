Tifone Dujuan, è emergenza: morti, dispersi e pesanti disagi ai trasporti

Tifone Dujuan, è emergenza: morti, dispersi e pesanti disagi ai trasporti

Il tifone Dujuan ha colpito la costa orientale del Giappone, causando vittime, dispersi e ingenti danni soprattutto nella regione del Kanto e nelle aree vicine a Tokyo. Tra frane, allagamenti e forti piogge, la perturbazione ha provocato anche pesanti disagi alla circolazione e cancellazioni di centinaia di voli.

Tifone Dujuan, è emergenza in Giappone: due morti e una coppia dispersa

È salito ad almeno due morti, con diversi dispersi, il bilancio del passaggio del tifone Dujuan, il 25esimo della stagione in Giappone. La perturbazione ha raggiunto la costa orientale dell’arcipelago provocando forti piogge, frane e allagamenti, con le conseguenze più pesanti registrate nella regione del Kanto, anche nelle aree vicine a Tokyo.

Le autorità locali e l’Agenzia meteorologica giapponese (Jma) hanno invitato la popolazione a mantenere alta l’attenzione, soprattutto per il pericolo di nuovi smottamenti.

A Sodegaura, nella prefettura di Chiba, un uomo di 51 anni è morto mentre lavorava con un escavatore per ripristinare una strada danneggiata: è stato travolto da una frana. A Yokosuka, in Kanagawa, una donna ha perso la vita dopo che la sua abitazione è stata invasa dal fango provocato da uno smottamento.

Nella stessa città risultano inoltre dispersi due coniugi sulla settantina. La situazione resta particolarmente delicata nelle isole Izu, dove la Jma ha emesso il livello massimo di allerta per il rischio di frane. A Oshima sono caduti 832 millimetri di pioggia in 48 ore, una quantità superiore al doppio della media delle precipitazioni dell’intero mese di settembre.

Voli cancellati e treni sospesi: pesanti conseguenze sui trasporti in Giappone

L’arrivo di Dujuan ha avuto ripercussioni anche sulla mobilità. Japan Airlines e All Nippon Airways hanno cancellato complessivamente più di 270 voli, soprattutto quelli in partenza o diretti all’aeroporto di Haneda, coinvolgendo circa 40mila passeggeri. In precedenza erano stati annunciati 120 voli nazionali e 15 internazionali cancellati da Japan Airlines, mentre All Nippon Airways aveva disposto lo stop di altri 140 voli nazionali. Il maltempo ha inoltre portato alla chiusura di alcuni tratti autostradali e alla sospensione di diverse linee ferroviarie locali nell’area di Tokyo e verso il Tohoku.

Le conseguenze hanno interessato anche eventi e attività pubbliche: il Tokyo Game Show, una delle principali manifestazioni internazionali dedicate ai videogiochi, è stato interrotto prima della conclusione, mentre a Chiba sono stati cancellati un importante festival musicale all’aperto e una partita di baseball. Oltre 4mila abitazioni nella prefettura di Chiba sono rimaste senza energia elettrica.

Dujuan si sta progressivamente allontanando dal Giappone, ma la Jma continua a segnalare il rischio di frane, esondazioni, forti raffiche di vento e mareggiate. L’allerta riguarda in particolare le aree del Kanto-Koshin, del Tokai e del Tohoku. Secondo le previsioni, sono possibili precipitazioni fino a 350 millimetri nel Tokai, 300 nel Kanto e nelle isole Izu e 200 nel Tohoku, mentre le raffiche potrebbero raggiungere i 198 km/h.