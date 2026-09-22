Dal 21 al 25 ottobre 2026 Amsterdam ospiterà la 30ª edizione dell’Amsterdam Dance Event (ADE), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla musica elettronica e all’industria che la sostiene. Per cinque giorni la città sarà attraversata da un programma che coinvolgerà oltre ...

Dal 21 al 25 ottobre 2026 Amsterdam ospiterà la 30ª edizione dell’Amsterdam Dance Event (ADE), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla musica elettronica e all’industria che la sostiene. Per cinque giorni la città sarà attraversata da un programma che coinvolgerà oltre 3.300 artisti, più di 1.200 eventi e oltre 300 venue.

Concerti, DJ set e club night saranno affiancati da conferenze, incontri professionali, workshop, attività formative e appuntamenti dedicati a producer, artisti, promoter, manager, label e operatori del settore.

ADE 2026: una line-up tra techno, house ed elettronica

La programmazione del trentennale riunisce alcuni dei nomi più importanti della scena elettronica internazionale. Tra gli artisti annunciati figurano David Guetta, Armin van Buuren, Amelie Lens, Adam Beyer, Jeff Mills, Skepta, Scooter, Afrojack, Eric Prydz, Ben Klock, Kerri Chandler, Paul Kalkbrenner, Maceo Plex, Max Cooper, DJ Stingray 313 e Donato Dozzy.

Il calendario comprende anche appuntamenti firmati da realtà come Awakenings, Drumcode, Audio Obscura, DGTL e STMPD RCRDS, insieme a numerosi showcase e format dedicati alle diverse aree della club culture contemporanea.

Jean-Michel Jarre ospite d’onore per i 30 anni di ADE

Uno dei momenti centrali dell’edizione 2026 sarà la partecipazione di Jean-Michel Jarre, scelto da ADE come special guest of honour.

Il musicista francese aprirà il programma con uno show speciale all’AFAS Live, dedicato ai 30 anni di ADE e ai 50 anni di Oxygène, album pubblicato nel 1976.

Jarre sarà anche protagonista di una keynote nell’ambito di ADE Pro, creando un collegamento tra la storia della musica elettronica e le trasformazioni tecnologiche che stanno interessando il settore.

ADE Pro tra industria musicale, piattaforme digitali e intelligenza artificiale

La componente professionale rappresenta una parte importante dell’Amsterdam Dance Event. ADE Pro riunirà oltre 11.000 professionisti internazionali tra artisti, manager, label, promoter, media, aziende tecnologiche e operatori dell’industria musicale.

Tra i temi del programma figurano l’evoluzione del mercato musicale, streaming, distribuzione, marketing, sviluppo degli artisti e rapporto con le piattaforme digitali. Un’attenzione particolare sarà riservata all’intelligenza artificiale e alle conseguenze che il suo sviluppo può avere sulla creazione, distribuzione e gestione della musica.

ADE Lab: formazione e sviluppo per i nuovi artisti

ADE Lab torna nel 2026 con un programma dedicato a producer e musicisti emergenti. Masterclass, workshop, mentoring, sessioni in studio e incontri con professionisti permetteranno ai partecipanti di approfondire gli aspetti creativi e professionali del lavoro musicale.

Tra le novità figura ADE Lab On Track, un percorso di tre giorni dedicato allo sviluppo artistico e produttivo, con la partecipazione di artisti e professionisti della scena elettronica internazionale.

ADE Incepted: dalla produzione alla pubblicazione di un EP

All’interno di ADE Lab torna anche Incepted, progetto rivolto a un gruppo selezionato di giovani creativi. I partecipanti lavoreranno alla realizzazione di un EP affrontando produzione musicale, artwork, branding, publishing e strategia di pubblicazione.

Il progetto prevede anche uno showcase finale e la pubblicazione del lavoro attraverso Sony Music, offrendo ai partecipanti un percorso che collega la fase creativa agli aspetti professionali dell’industria.

ADE Arts & Culture tra musica, arte e nuove esperienze audiovisive

Il programma del trentennale si estende anche al rapporto tra musica, arte e spazio urbano. ADE Arts & Culture proporrà installazioni, performance e progetti audiovisivi in diversi luoghi di Amsterdam.

Tra gli appuntamenti figurano Swan Lake Remixed, realizzato da Het Nationale Ballet e ISH Dance Collective, ed EINDER di Boris Acket, con la partecipazione della Royal Concertgebouw Orchestra, Elias Mazian e Joep Beving.

ADE Green guarda alla sostenibilità dell’industria musicale

La sostenibilità sarà un altro tema del programma attraverso ADE Green, dedicato alle trasformazioni ambientali e sociali dell’industria musicale.

Gli incontri affronteranno questioni legate all’impatto climatico, alla circolarità, all’accessibilità e alla costruzione di comunità, con una riflessione sul ruolo degli spazi musicali e della cultura del club.

Amsterdam celebra 30 anni di musica elettronica

A trent’anni dalla prima edizione, ADE continua a riunire in un unico programma la dimensione musicale, professionale, formativa e culturale della scena elettronica. Dal 21 al 25 ottobre 2026 Amsterdam sarà ancora una volta il punto di incontro tra artisti, pubblico e industria, con il trentennale di ADE costruito attorno alla storia della musica elettronica e alle sue nuove direzioni.