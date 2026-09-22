La mattina di oggi la rete aerea della costa orientale è stata colpita da un improvviso blocco: un malfunzionamento al sistema di controllo del traffico aereo ha costretto gli aeroporti più trafficati a cancellare o ritardare numerosi voli. Il problema nasce da un incidente avvenuto a Philadelphia, dove un operatore ha tagliato accidentalmente un cavo in fibra ottica appartenente a Verizon durante lavori di scavo lungo la linea ferroviaria Amtrak nel New Jersey.

Il danno al cavo ha interrotto la connettività necessaria per il flusso dati tra i centri di gestione del traffico e gli aeromobili, provocando un guasto sistemico che ha obbligato la Federal Aviation Administration (FAA) a sospendere temporaneamente numerosi itinerari. I sistemi di monitoraggio della FAA indicano che gran parte dei ritardi non è ancora stata risolta.

Gli aeroporti più colpiti sulla costa orientale

Il primo impatto si è registrato all’Aeroporto Internazionale Newark Liberty dove sono state cancellate oltre 200 partenze. A LaGuardia e al John F. Kennedy International i passeggeri hanno dovuto affrontare ore di attesa, con lunghi code ai controlli di sicurezza.

Newark Liberty: più di 200 voli cancellati

Le centinaia di voli cancellati hanno causato un effetto domino sulle connessioni successive, costringendo le compagnie a riorganizzare gli orari e a offrire voucher di compensazione. La struttura di Newark, uno dei più grandi hub del paese, è rimasta in gran parte inattiva per tutta la mattinata.

Ritardi record a LaGuardia, JFK e Teterboro

Il terminal di LaGuardia ha registrato ritardi di diverse ore, mentre a JFK i voli sono stati posticipati fino a più di due ore. L’aeroporto di Teterboro noto per i voli privati, ha segnalato una media di 255 minuti di attesa la più alta tra tutti gli scali interessati.

Boston Logan e Philadelphia International

Non sono stati risparmiati nemmeno l’Aeroporto Internazionale Logan di Boston e l’Aeroporto Internazionale di Philadelphia dove le compagnie hanno dovuto annullare decine di voli commerciali e rimandare quelli privati, creando un effetto a catena che ha coinvolto anche passeggeri in transito verso il Midwest.

Reazioni istituzionali e contesto dell’Assemblea delle Nazioni Unite

Il segretario ai Trasporti, Sean Duffy ha commentato l’accaduto sottolineando l’urgenza di investimenti: “L’incidente mostra che sono necessari ulteriori fondi per ammodernare l’infrastruttura e prevenire problemi come questo in futuro”. La sua dichiarazione è stata rilasciata mentre 130 leader mondiali e decine di ministri si stavano dirigendo a New York per l’incontro annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite rendendo la situazione ancora più critica per la diplomazia e il turismo d’affari.

Verizon, proprietaria del cavo danneggiato, ha rilasciato una nota in cui afferma di non essere responsabile del danno, ma garantisce di lavorare attivamente per riparare il cavo e ripristinare la connettività il prima possibile. Nel frattempo, la FAA continua a monitorare la situazione, invitando le compagnie a riprogrammare i voli e a informare i passeggeri sugli sviluppi.