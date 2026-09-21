Novoli, scuolabus fermato dai Carabinieri: revisione scaduta e servizio scolastico interrotto, disagi per studenti e famiglie.

Mattinata di disagi a Novoli, in provincia di Lecce, dove un controllo dei Carabinieri ha portato al fermo di uno scuolabus comunale. Il mezzo, risultato privo della revisione periodica in corso di validità, non ha potuto completare il servizio, lasciando diversi bambini a piedi e famiglie alle prese con un’improvvisa emergenza organizzativa.

Controlli all’alba a Novoli, scuolabus fermato dai Carabinieri

Mattinata complicata a Novoli, in provincia di Lecce, dove il servizio di trasporto scolastico comunale ha subito uno stop improvviso. Come riportato da Il Messaggero, intorno alle 7.10, una pattuglia dei Carabinieri della locale stazione, guidata dal maresciallo Roberto Petecchia, ha fermato in via Madonna del Pane uno dei mezzi impiegati per accompagnare gli studenti a scuola.

Il controllo, effettuato nell’ambito delle verifiche sulla circolazione stradale, avrebbe portato alla luce un’irregolarità relativa alla revisione periodica dello scuolabus. Dal controllo dei documenti sarebbe emerso che il collaudo del veicolo era scaduto il 30 aprile 2026.

Novoli, scuolabus senza collaudo: multa dei vigili e i bambini rimangono a piedi

Per la violazione dell’articolo 80 del Codice della strada, relativo agli obblighi di revisione dei veicoli, i militari avrebbero disposto che il pulmino non proseguisse il servizio. Al mezzo sarebbe stato consentito soltanto di raggiungere l’autorimessa comunale, seguendo il percorso più rapido. Come specificato da Tgcom24, la conseguenza sarebbe stata l’interruzione del trasporto degli alunni proprio nell’orario di ingresso a scuola, costringendo diversi studenti e le loro famiglie a organizzarsi autonomamente per raggiungere gli istituti.

Nel frattempo, sarebbero in corso verifiche anche su altri due pulmini utilizzati per il servizio scolastico a Novoli. Una situazione che ha provocato disagi soprattutto alle famiglie, colte di sorpresa dall’improvvisa sospensione del servizio.