Catania, spacciava droga con prenotazioni via app: arrestato 24enne

Un 24enne è stato arrestato in piazza Trento con marijuana, hashish e 1.100 euro in contanti: secondo gli investigatori, le dosi venivano prenotate tramite un’app di messaggistica e consegnate nel luogo concordato.

Un 24enne è stato arrestato a Catania dopo essere stato sorpreso in pieno giorno mentre spacciava droga, cedendo marijuana e hashish. Secondo la ricostruzione della Polizia, il giovane avrebbe organizzato le richieste attraverso un’app di messaggistica, concordando poi con gli acquirenti il luogo della consegna.

Fermato 24enne in piazza Trento: aveva droga e 1.100 euro in contanti

Un 24enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a cedere marijuana e hashish in pieno giorno, nel centro di Catania. Come riportato da Catania Today, l’intervento è scattato in piazza Trento, dove una pattuglia del commissariato “Borgo Ognina”, impegnata nei controlli del territorio, ha notato il giovane nei pressi di un’attività commerciale.

Il suo atteggiamento, apparso agli agenti particolarmente nervoso e come se fosse in attesa di qualcuno, ha fatto scattare il controllo.

Quando i poliziotti si sono avvicinati, il 24enne avrebbe stretto il marsupio portato a tracolla. Al suo interno sono state trovate dosi di marijuana e hashish per un peso complessivo di circa 30 grammi, oltre a 1.100 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori riconducibile all’attività di spaccio.

Spacciava la droga via app e la consegnava ai clienti: arrestato 24enne a Catania

Gli accertamenti sono proseguiti nell’abitazione del 24enne, nel quartiere Librino. Durante la perquisizione del garage, gli agenti hanno individuato uno zaino nascosto in un angolo del locale: all’interno c’erano altri circa 200 grammi di marijuana e hashish. Dalle indiscrezioni di Catania Today, il giovane avrebbe utilizzato un sistema di “prenotazione delle dosi tramite un’applicazione di messaggistica istantanea”. Ricevuta la richiesta, avrebbe quindi preparato e confezionato la sostanza per consegnarla nel luogo concordato con l’acquirente. Al termine delle verifiche, il 24enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, pare sia stato sottoposto agli arresti domiciliari.