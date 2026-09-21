Home > Cronaca > Investito in bici a 15 anni, Manuel non ce l’ha fatta: chi era la vittima

Investito in bici a 15 anni, Manuel non ce l’ha fatta: chi era la vittima

Investito in bici a 15 anni, Manuel non ce l’ha fatta: chi era la vittima

Manuel Korreshi, 15 anni, è morto al San Bortolo dopo essere stato investito in bici sulla Riviera Berica: indagini in corso sulla dinamica dell’incidente.

di Pubblicato il

Una tragedia nella notte tra sabato e domenica sulla Riviera Berica: Manuel Korreshi, 15 anni, è morto dopo essere stato investito in bici. Il giovane, residente a Castegnero Nanto e studente dell’istituto Lampertico di Vicenza, era stato trasportato in condizioni disperate al San Bortolo.

Manuel investito mentre tornava a casa in bici: morto a 15 anni

Come riportato da Il Giornale di Vicenza, Manuel Korreshi, 15 anni, è morto dopo essere stato investito mentre tornava in bicicletta a casa nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, residente con la madre a Castegnero Nanto, stava percorrendo la provinciale 247 in direzione nord quando, nei pressi di una rotatoria a poche centinaia di metri da Ponte di Barbarano, sarebbe stato tamponato da un’auto che procedeva nella stessa direzione.

Dopo l’urto, il ragazzo è stato sbalzato dalla bici ed è finito nel fossato a margine della carreggiata.

L’automobilista si sarebbe fermato e avrebbe immediatamente allertato il 118. Manuel, che aveva perso conoscenza, è stato soccorso dal Suem, intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Nonostante gli interventi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate e il cuore del 15enne ha smesso di battere poco prima delle 20.

Manuel investito mentre tornava a casa in bici: indagini sulla dinamica

La ricostruzione dell’accaduto è ancora affidata ai carabinieri della compagnia di Vicenza, intervenuti per effettuare i rilievi. Il conducente dell’auto avrebbe riferito ai militari di non essersi accorto della presenza della bicicletta a causa della scarsa illuminazione. La Procura dovrà valutare l’apertura di un’indagine per omicidio stradale e l’eventuale sequestro dei mezzi. Tra gli elementi ancora da chiarire c’è anche la presenza o meno del fanale della bicicletta acceso.

Manuel aveva trascorso la serata dal padre a Barbarano e stava rientrando dalla madre. Frequentava l’istituto Lampertico di Vicenza e giocava a calcio nell’Under 16 dell’Este, nel Padovano, dopo aver militato nelle giovanili del Longare Castegnero insieme al fratello maggiore Enea.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app