Chi è Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato e ucciso il ladro a Baldissero...

Chi è Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato e ucciso il ladro a Baldissero...

Il 35enne ha sparato e ucciso al ladro sorpreso a rubare nel cantiere della sua cascina a Baldissero D'Alba.

Dramma nella notte a Baldissero d’Alba, nel Cuneese, dove un uomo di 35 anni, Roberto Mollo, ha sparato e ucciso il ladro sorpreso a rubare nel cantiere della sua cascina in ristrutturazione.

Spara e uccide un ladro: chi è Roberto Mollo, indagato per omicidio a piede libero

E’ attualmente indagato per omicidio a piede libero Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato e ucciso il ladro che stava cercando di rubare nel cantiere della sua cascina in ristrutturazione a Baldissero d’Alba, in provincia di Cuneo.

Come riporta La Stampa, l’uomo non avrebbe il porto d’armi, ma la pistola era regolarmente detenuta. Roberto Mollo ha 35 anni e fa l’autotrasportatore, mentre in passato ha lavorato come idraulico, ed è descritto da chi lo conosce come una persona estremamente dedita al lavoro, mite, umile e senza pretese. Mollo vive con la madre a circa 200 metri dal cascinale di famiglia che stava ristrutturando.

Roberto Mollo, parla il vicino di casa: “Ha fatto bene”

Sono in corso tutte le indagini al fine di ricostruire esattamente che cosa sia successo a Baldissero d’Alba nella notte, con Roberto Mollo che al momento è indagato per omicidio a piede libero. Intanto ha parlato il vicino Amelio Marchisio: “Qui c’è poco controllo e i ladri possono fare come vogliono.

Se lo fanno anche di giorno, dalle 11 a mezzogiorno, mi sembra che il discorso sia abbastanza lampante. Io non sono armato, ma se li avessi trovati qui, con una mazza li avrei veramente… Secondo me lui ha fatto bene: hanno violato la proprietà privata, lui ha sparato e se ne ha accoppato uno, quello si meritava.“