Nel mondo digitale di oggi, i portali di moda chiedono sempre più spesso il consenso ai cookie. Gli utenti possono accettare la pubblicità profilata o optare per un’esperienza priva di tracciamento, scegliendo di rifiutare o di abbonarsi per contenuti esclusivi. Questa scelta, seppur tecnica, influenza il modo in cui le collezioni vengono presentate online, compresa l’ultima proposta di Simone Rocha per la stagione SS 2027.

Il tanto atteso debutto del menswear di Simone Rocha si è svolto a Firenze, in occasione della Pitti guest designer week. Un teatro antichissimo, la Pergola, ha accolto un guardaroba ricco di grembiulinastriquadretti gingham e organza. L’obiettivo non era quello di sfidare i canoni tradizionali, ma di allargarli con un equilibrato dialogo tra fragilità e forza.

La collezione si è contraddistinta per la presenza di broderie anglaisevolant perle e fiocchi, tutti elementi che si intrecciano in una narrazione di mascolinità gentile.

Il debutto del menswear di Simone Rocha a Firenze

La sfilata, ambientata nel cuore della Toscana, ha visto il giovane designer raccogliere conchigliefiordalisi e frammenti di vita quotidiana durante il viaggio verso il luogo dell’evento.

Ogni oggetto è stato trasformato in un elemento di design: una conchiglia è divenuta orecchino, i fiordalisi si sono trasformati in ricami floreali, e una tela da pittore è servita da base per un grembiule. Questo approccio ha permesso di raccontare, attraverso il vestire, le storie di persone comuni – dal paesaggista al macellaio dal operatore al artista – conferendo al pubblico una sensazione di intimità e di appartenenza.

I materiali e i dettagli: nastri, perle e ricami

Uno dei tratti distintivi è l’uso di popeline ricamato nei boxer, accostato a brogue con fibbie. Il lino traforato appare sulla punta delle scarpe, creando un ponte tra materiali sartoriali e design sportivo. I nastri e i lacci, descritti dal designer come “il filo rosso che attraversa il mio lavoro”, rappresentano l’unione tra tradizione e sperimentazione. Le perle, ispirate alla costa occidentale dell’Irlanda, ricordano il “gioiello del mare” e si confrontano con il neoprene, offrendo un contrasto cromatico e tattile.

Una mascolinità rivisitata: tra fragilità e forza

Simone Rocha ha dichiarato che non crea capi perché pensa siano necessari, ma perché è la sua unica forma di espressione. La collezione è una ricerca di tensione equilibrata tra delicatezza e potenza. L’autrice vede la moda come un organismo vivente, in continua mutazione, e desidera che il suo menswear sia più tenero senza rinunciare all’identità maschile. Il risultato è una serie di look che, grazie a grembiuli e kilt-short veneziani invitano l’uomo a indossare capi che raccontano emozioni piuttosto che ruoli predefiniti.

I protagonisti della collezione

Il pubblico di Rocha non è limitato ai soli modelli professionali. Tra i primi a indossare la collezione ci sono i membri del gruppo post-punk irlandese Fontaines D.C. che hanno richiesto un kilt di pelle per il loro tour, ma con cui la stilista dialoga più di musica e libri che di moda. Altri fan includono George RouyJoe Sweeney curatori, avvocati, fotografi e persino giocatori di basket. Questi uomini scelgono i capi per se stessi, spesso condividendoli con le loro compagne, dimostrando che la mascolinità può essere condivisa e collaborativa.

I riferimenti culturali e le ispirazioni artistiche

Il bagaglio culturale di Rocha è ampio: citazioni a Francis BaconLouise Bourgeois e la fotografia documentaria permeano il suo approccio creativo. La collezione contiene un omaggio al Caravaggio rappresentato dal “Santo Graal” della stilista, un dipinto di Cristo che incarna la fusione tra sacro e quotidiano. Tra i libri letti spiccano Up at the Villa di William Somerset Maugham e Dooneen di Keith Ridgway, mentre i film di riferimento includono Camera con vista e My Father’s Shadow. Queste influenze conferiscono alla collezione una profondità narrativa che supera il semplice aspetto estetico.

Un percorso che parte da un viaggio lungo il mare, attraversa l’arte, la lettura e la vita quotidiana, per giungere a una sfilata che – pur radicata nella tradizione sartoriale – guarda con speranza al futuro della moda.