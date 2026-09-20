Il Grande Fratello Vip è appena cominciato ma c’è già tanto da dire. Megan Ria, ad esempio, ha parlato del rapporto con Franceska, fidanzata di Elodie. Ecco le sue parole.

Gf Vip, Megan Ria rompe il silenzio: “Conosco Franceska da quando avevo 14 anni”

Tra le concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è anche la ballerina Megan Ria.

Durante la diretta, Ilary Blasi ha invitato la Ria a raggiungere la “Nuvola”, che per l’occasione è stata trasformata in una sala da ballo. Megan ha raccontato di aver trovato nella danza il suo punto fermo, specie dopo la separazione dei genitori: “La danza mi ha salvata. Quando io ballo mi sento giusta, mi sento che sono io”. Poi si è parlato del suo rapporto con Franceska, un’amicizia che pare essere finita: “Io conoscevo Franceska da quando avevo 14 anni.

Abbiamo fatto tantissimi lavori insieme e condiviso momenti belli e brutti. Eravamo amiche Ci vogliamo ancora bene, semplicemente non condividiamo più tanto tempo come prima e va bene così. In questo momento lei preferisce così e io rispetto la sua scelta. Le auguro tutto il bene del mondo.”

Gf Vip, Megan Ria rompe il silenzio su Franceska: “Ci sono rimasta male”

Ilary Blasi, sempre su Franceska, ha detto a Megan Ria: “So che eravate molto amiche e mi dispiace vedere quest’amicizia che finisce senza che una delle due sappia il perché“. Megan, visibilmente toccata, ha chiuso senza alimentare altre polemiche: «Per me è stato difficile. Ci sono rimasta male, ma le voglio bene. Non porto rancore e non voglio forzare nulla.”