Emanuele Filiberto racconta a Verissimo la fine della relazione con Adriana Abascal e fa chiarezza anche sul rapporto con l’ex moglie Clotilde Courau. Tra la nuova vita da single, i retroscena sulla separazione e le voci sulla Sacra Rota, il principe affronta alcuni dei capitoli più delicati della sua vita privata.

Il matrimonio con Clotilde Courau e i tradimenti di Emanuele Filiberto

Nel corso dell’intervista a Verissimo, in onda domenica 20 settembre, Silvia Toffanin affronta anche il tema della fine del matrimonio con Clotilde Courau. Emanuele Filiberto precisa che la separazione risale a cinque anni fa e spiega le ragioni che lo hanno portato a interrompere il rapporto: “Ci siamo lasciati cinque anni fa. L’amore non c’era più e non volevo vivere in una costante bugia”.

Il principe ammette inoltre le proprie responsabilità nella crisi coniugale: “Il nostro non è mai stato un rapporto aperto e purtroppo, ci sono stati dei tradimenti da parte mia”.

Oggi, però, il rapporto con l’ex moglie sarebbe caratterizzato da maggiore serenità. “Clotilde è una grandissima donna. Abbiamo trovato una nuova serenità. Andiamo avanti con un divorzio amichevole”, dichiara.

Infine, Emanuele Filiberto interviene sulle indiscrezioni relative a un possibile annullamento del matrimonio attraverso la Sacra Rota, negando di aver mai avuto intenzione di procedere in quella direzione: “Non ho mai detto di voler annullare il matrimonio. Lo trovo un atto abbastanza codardo e in nessun modo era nelle mie intenzioni”. E conclude: “Credo molto nel sacramento del matrimonio e non lo farei mai per me, per Clotilde e per le bambine”.

Verissimo, Emanuele Filiberto ufficializza la rottura: “Felicemente single”

Emanuele Filiberto torna a parlare della sua vita sentimentale e conferma la conclusione della relazione con la modella messicana Adriana Abascal. Ospite di Verissimo, il principe racconta a Silvia Toffanin come è cambiato il loro rapporto negli ultimi mesi. “Sono felicemente single. Con Adriana è finita definitivamente”, spiega, mettendo così un punto alla loro storia.

Ripercorrendo il periodo trascorso insieme, Emanuele Filiberto racconta: “Abbiamo vissuto un anno e mezzo molto intenso, poi ci sono stati alti e bassi e ci siamo lasciati”. Nonostante la separazione, il legame non sembra essere caratterizzato da rancori: “Spero di poterle diventare amico. Adesso è un momento un po’ complicato per entrambi”. Parole con cui l’erede di casa Savoia descrive una fase delicata per entrambi, lasciando aperta la possibilità di mantenere un rapporto sereno anche dopo la fine della relazione.