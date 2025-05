Nuovo amore per il principe di Venezia, tutto sulla sua nuova fiamma.

Emanuele Filiberto ha una nuova fidanzata. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Dopo la fine della relazione con Clotilde Courau, Emanuele Filiberto ha ritrovato l’amore. Ma, chi è la sua nuova fidanzata? Si chiama Adriana Abascal, messicana, classe 1970, ex modella a oggi conduttrice e produttrice.

Adriana ha inoltre fondato un brand di scarpe di lusso dal nome Maison Skorpios ed è stata eletta Miss Messico nel 1988, classificandosi poi al quinto posto a Miss Universo. Adriana Abascal è stata sposata per tre volte e, dal secondo marito, ha avuto tre figli. Era già da tempo che si ipotizzava ci fosse del tenero tra lei ed Emanuele Filiberto.

Emanuele Filiberto e Adriana Pascal: la prima uscita ufficiale

Come detto è già da un pò che si parla di una relazione tra Emanuele Filiberto e Adriana Abascal, relazione ufficializzata durante la cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento italiano. Lui abito scuro senza cravatta, lei con un abito nero e oro, la coppia è apparsa molto affiatata e serena. Insomma, per Emanuele Filiberto pare proprio che l’amore abbia nuovamente bussato alla sua porta!