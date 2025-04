Il rapper Clementino è uscito allo scoperto sui social mostrando a tutti la sua nuova fidanzata. Ecco di chi si tratta.

Clementino sorprende tutti: il rapper si è fidanzato

Clementino è un rapper molto amato nel nostro Paese, oltre a essere attualmente giudice a “The Voice Senior“. C’è sempre molta curiosità riguardo la sua vita privata, i tanti fan si sono spesso chiesti se attualmente sia fidanzato o meno, ed ecco che è stato lo stesso Clementino a rispondere a questa domanda sui social. Il rapper ha infatti postato alcune foto in compagnia della sua nuova fiamma e, a vederlo, sembra davvero molto felice. Ma, di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Clementino è fidanzato: chi è la ragazza della quale si è innamorato

Come abbiamo appena visto, il rapper Clementino ha annunciato sui social di essere fidanzato. Sono due le foto le postate dal rapper insieme alla sua nuova fiamma mentre sono in vacanza. Al momento non si conosce l’identità della ragazza, che non sembra far parte del mondo dello spettacolo. Ma ecco la dedica di Clementino: “Ero perso nella nebbia e poi sei arrivata tu. Ora finalmente è tutto fantastico.” Insomma, Clementino sembra aver trovato finalmente la felicità in amore!