Decarbonizzazione del trasporto aereo, a Roma il confronto promosso da Fondazione Pacta

E’ stato presentato a Roma lo studio dedicato agli impatti delle politiche europee di transizione energetica sul sistema aeroportuale e sulla mobilità aerea. L’incontro, promosso dalla Fondazione Pacta, ha riunito istituzioni, operatori del settore ed esperti per discutere le sfide legate alla decarbonizzazione del trasporto aereo, con particolare attenzione all’introduzione dei Sustainable Aviation Fuels (SAF) e agli effetti delle nuove normative UE sulla competitività del comparto.
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