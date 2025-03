Durante la sua recente ospitata a Verissimo, Alessandra Celentano ha lasciato intendere che nella sua vita potrebbe esserci qualcuno di speciale. L’insegnante di danza, nota per il suo carattere forte e la sua riservatezza sulla vita privata, ha accennato alla possibilità di un nuovo fidanzato, scatenando la curiosità dei fan. Chi è l’uomo che potrebbe aver conquistato il suo cuore? Il mistero resta, ma gli indizi non mancano.

Alessandra Celentano ha vissuto una relazione importante con Angelo Trementozzi, docente universitario e commercialista. La coppia si è unita in matrimonio nel 2007, ma la loro unione è giunta al termine nel 2012.

La separazione è stata determinata da vari fattori di natura personale e familiare. In particolare, Alessandra ha dovuto affrontare la malattia dei suoi genitori, oltre a un’intensa carriera professionale. Inoltre, i due hanno tentato di avere figli, ricorrendo anche alla fecondazione assistita, ma senza successo. Questa difficoltà ha pesato soprattutto su Angelo, per il quale la paternità rappresentava un desiderio fondamentale.

“Sapere che Angelo è diventato padre di recente mi ha colpito, ma in modo positivo. Quando ami davvero qualcuno, sei felice per lui quando gli accade qualcosa di bello. Se hai un animo puro, gioisci per la sua felicità. Alla notizia, la mente è tornata indietro nel tempo, non perché avrei voluto essere io la madre dei suoi figli, ma perché è un’esperienza che a noi non è stata concessa”, ha dichiarato l’ex ballerina a Verissimo.