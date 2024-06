Grandi cambiamenti in arrivo nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Alessandra Celentano potrebbe dire ufficialmente addio al talent show.

Alessandra Celentano dice addio ad Amici: chi l’ha fatta fuori?

Alessandra Celentano è uscita in libreria con il suo libro “Chiamatemi maestra“. Ed è proprio così che tutti la conoscono, anche grazie al suo ruolo ad Amici di Maria De Filippi, come storica insegnante di danza. Alessandra Celentano è molto legata alla passione per la danza e per l’insegnamento e sono ormai 21 anni che accompagna i ragazzi di Amici nel raggiungimento dei propri sogni. Senza di lei, la trasmissione sarebbe decisamente diversa, eppure nella prossima edizione potrebbe realmente accadere. Sui social network si è diffusa la notizia che Alessandra Celentano dirà ufficialmente addio ad Amici.

Amici di Maria De Filippi è senza dubbio il talent show più amato dai telespettatori. Con le sue 23 edizioni all’attivo, è sicuramente il più longevo, ma anche il più apprezzato. Tra le figure più importanti della trasmissione, oltre alla conduttrice, c’è sicuramente Alessandra Celentano, insegnante di danza, che ogni anno riesce a far discutere, ma che è sempre tra le più amate. Figlia del fratello di Adriano Celentano, ha studiato danza con maestri di fama internazionale e ha avuto una carriera da ballerina ricca di successi. In seguito è diventata maestra di balletto al Teatro alla Scala di Milano, l Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Comunale di Firenze. Dal 2003 è insegnante di danza ad Amici, ma questa potrebbe essere stata la sua ultima edizione.

Amici, nella prossima edizione arrivano nuovi professori

Nonostante sia da poco finita questa edizione di Amici, si iniziano già a diffondere rumors sulla prossima. Il talent vedrà l’arrivo di due nuovi docenti, mentre i casting per gli allievi sono già iniziati. Alessandra Celentano, secondo le indiscrezioni, potrebbe lasciare il programma. Insieme a lei, potrebbe andarsene anche Rudy Zerbi. Due volti ormai storici della trasmissione e anche molto amati potrebbero ufficialmente dire addio al talent. Il pubblico potrà continuare a vederli, in un’altra veste. I due, con molta probabilità, parteciperanno alla prossima edizione di Pechino Express. Anche i nomi di Anna Pettinelli e Emanuel Lo potrebbero lasciare il programma.