Alessandra Celentano: nel suo futuro c’è Amici o Ballando?

Alessandra Celentano si è sbottonata sul suo futuro lavorativo. Continuerà a lavorare per Amici di Maria De Filippi oppure passerà a Ballando con le Stelle? La prof di danza non ha dubbi.

Intervistata da TvBlog, Alessandra Celentano si è raccontata un po’. Tra le tante cose, la professoressa di danza ha parlato anche del suo futuro lavorativo. Considerando che durante l’ospitata a Che Tempo Che Fa aveva dichiarato di essere fan di Ballando con le Stelle, la domanda sorge spontanea: resterà ad Amici o entrerà nella squadra di Milly Carlucci?

Alessandra Celentano ha dichiarato:

“Se farei Ballando con le Stelle? Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice! Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: ‘Amici senza di te non esisterebbe’. Io rispondo che non è così. Comunque io non sono una traditrice”.