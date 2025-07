La nuova edizione di Ballando con le Stelle si avvicina e, come sempre, Milly Carlucci è al lavoro per mettere insieme un cast di concorrenti che sappiano sorprendere il pubblico. Tra incontri segreti e trattative riservate negli studi Rai, la conduttrice sta sondando il terreno con diverse celebrità. La grande novità? Il primo vip ufficialmente confermato è un cantante che di recente abbiamo visto esibirsi sul palco di Sanremo, aggiungendo così un tocco di musica e spettacolo a questa attesissima ventesima stagione.

Ballando con le Stelle, i possibili concorrenti nel mirino di Milly Carlucci

Tra i papabili concorrenti di Ballando con le Stelle segnalati recentemente da Il Messaggero ci sono nomi di grande richiamo. Tra questi spiccano l’ex campione di marcia Alex Schwazer e la conduttrice di A Sua Immagine, Lorena Bianchetti. Tornano inoltre a circolare le ipotesi sulla partecipazione di Melissa Satta, che avrebbe dovuto prendere parte allo show già lo scorso anno ma fu poi sostituita da Federica Nargi. Infine, si parla anche di Barbara d’Urso, il cui ingresso nel programma potrebbe rappresentare una strategia per un rientro anticipato in Rai, prima del possibile ritorno previsto per gennaio nella nuova stagione televisiva. Questi nomi alimentano le aspettative per un cast variegato e ricco di sorprese.

Ballando con le Stelle, un big di Sanremo tra i concorrenti: il colpo inaspettato di Milly Carlucci

Tra trattative, incontri e tentativi di convincimento, il primo vip ad accettare è un cantante recentemente protagonista sul palco del Festival di Sanremo condotto da Amadeus: parliamo di Rosa Chemical. Il suo nome, anticipato alcuni giorni fa da Il Messaggero nella lista dei possibili partecipanti, è stato ufficialmente confermato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, nella rubrica Chicchi di Gossip.