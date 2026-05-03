Antonelli centra la pole al Gran Premio di Miami: la griglia completa

Antonelli firma la pole al Gran Premio di Miami: Verstappen e Leclerc completano la prima fila, con indicazioni utili per la gara e un meteo incerto

La sessione di qualifiche del Gran Premio di Miami si è conclusa con una sorpresa che rimescola le attese: Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale, ha ottenuto la pole position al termine di una giornata serrata. Sul circuito ricavato intorno all’Hard Rock Stadium il confronto tra scuderie e piloti è stato serrato, con tempi ravvicinati e diversi nomi di peso nella top ten.

Le condizioni del tracciato e l’incertezza meteo aggiungono variabili strategiche che potrebbero influire pesantemente sulla gara di domani.

La prestazione di Antonelli e l’esito delle qualifiche

Antonelli ha chiuso la Q3 con il riferimento cronometrico di 1’27″798, assicurandosi così la prima posizione in griglia. Questa prestazione conferma la continuità del giovane pilota con la Mercedes, capace di estrarre un giro perfetto proprio quando contava.

Dietro di lui si è piazzato Max Verstappen con 1’27″964, mentre Charles Leclerc ha conquistato il terzo tempo in 1’28″143: distacchi ridotti che testimoniano la lotta serrata per la supremazia nelle qualifiche. La natura delle qualifiche — sessioni in cui ogni minimo errore pesa — ha amplificato l’importanza di scelte come assetto e gestione delle gomme.

Tempi, distacchi e ordine di arrivo in Q3

Oltre ai primi tre, la top ten riflette un mix di strategie e performance: Lando Norris (McLaren) ha segnato il quarto tempo in 1’28″183, seguito da George Russell (1’28″197) e da Lewis Hamilton al sesto posto con 1’28″319. Chiudono la top ten Oscar Piastri (1’28″500), Franco Colapinto (1’28″762), Isack Hadjar (1’28″789) e Pierre Gasly (1’28″810). Questi numeri mostrano come pochi centesimi separino alcuni equipaggi e come la lotta in pista potrà rimanere aperta fin dal via della corsa.

La griglia di partenza completa

La composizione della partenza riassume posizioni e ruoli dei protagonisti: 1) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 2) Max Verstappen (Red Bull), 3) Charles Leclerc (Ferrari), 4) Lando Norris (McLaren), 5) George Russell (Mercedes), 6) Lewis Hamilton (Ferrari), 7) Oscar Piastri (McLaren), 8) Franco Colapinto (Alpine), 9) Isack Hadjar (Red Bull), 10) Pierre Gasly (Alpine). Dietro di loro si schierano: 11) Nico Hulkenberg (Audi), 12) Liam Lawson (Racing Bulls), 13) Oliver Bearman (Haas), 14) Carlos Sainz (Williams), 15) Esteban Ocon (Haas), 16) Alexander Albon (Williams), 17) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 18) Fernando Alonso (Aston Martin), 19) Lance Stroll (Aston Martin), 20) Valtteri Bottas (Cadillac), 21) Sergio Perez (Cadillac), 22) Gabriel Bortoleto (Audi). Questa griglia offre spunti per diverse strategie di gara, soprattutto considerando le differenze di prestazione tra i vari team.

Dichiarazioni e clima di gara

Al termine delle sessioni, i piloti hanno commentato le loro sensazioni: Charles Leclerc ha sottolineato che la sua vettura è risultata competitiva ma con reazioni variabili da un giro all’altro, evidenziando la necessità di trovare maggiore costanza per puntare alla prima fila. Le sue parole riflettono l’importanza di dettagli come setup e temperatura degli pneumatici, elementi che possono determinare il successo in qualifica e in corsa. Le condizioni meteo annunciate hanno aggiunto ulteriore incertezza: la possibilità di pioggia implica che le scelte strategiche al via e i successivi pit stop potrebbero essere decisivi.

Il meteo e le incognite strategiche

La previsione di pioggia per la giornata di gara aumenta il valore delle decisioni prese dai team: passare alle mescole giuste al momento opportuno o anticipare un cambio può trasformare la strategia. In questo contesto, il ruolo dei box e la rapidità nelle comunicazioni diventano fondamentali. I team dovranno monitorare continuamente le condizioni del tracciato, valutare la probabilità di una gara bagnata e calibrare le risposte tra aggressività e prudenza per massimizzare il risultato in una corsa che si preannuncia imprevedibile.

Cosa può cambiare in gara

Partire dalla pole dà ad Antonelli un vantaggio netto in termini di gestione del primo tratto di gara, ma la presenza di avversari vicini come Verstappen e Leclerc significa che la battaglia potrà accendersi già nelle prime fasi. Se la pioggia dovesse manifestarsi, valuteremo l’impatto su aderenza e visibilità, elementi che possono favorire sorpassi inaspettati o errori fatali. In definitiva, la griglia fotografata dalle qualifiche offre uno scenario ricco di variabili: dalla scelta del momento per il pit stop alla gestione delle gomme fino al talento puro dei piloti nei frangenti critici della corsa.