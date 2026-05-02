Alex Zanardi è morto e la sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione in tutta Italia, coinvolgendo istituzioni, mondo dello sport e opinione pubblica. Dai vertici dello Stato ai grandi campioni, il ricordo è unanime: quello di un uomo capace di trasformare le difficoltà in un esempio universale di coraggio, resilienza e umanità.

Morto Alex Zanardi: il cordoglio delle istituzioni

La morte di Alex Zanardi ha scosso profondamente l’Italia, generando una reazione compatta da parte delle istituzioni. Il ricordo della premier Giorgia Meloni ha aperto una lunga serie di messaggi di cordoglio: “L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità“.

Nel suo intervento ha evidenziato anche la capacità di Zanardi di reinventarsi dopo ogni caduta, diventando un simbolo di resilienza e determinazione.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di una perdita condivisa da tutto il Paese: “Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi“, sottolineando come le sue qualità sportive e umane lo abbiano reso un punto di riferimento duraturo.

Anche Ignazio La Russa ha ricordato: “È con sincero e profondo dispiacere che ho appreso la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, straordinario esempio di forza, coraggio e determinazione. Un grande campione italiano, capace di trasformare le difficoltà in un messaggio di speranza per tutti“. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha invece sottolineato il legame con la città: “Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita“ e “Il più profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale alla moglie, alla famiglia, agli amici, ai colleghi e a tantissimi tifosi”.

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Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: pic.twitter.com/5woyL1G4nr — Quirinale (@Quirinale) May 2, 2026

Morto Alex Zanardi: una figura che ha unito politica e società

Il ricordo di Zanardi ha superato ogni appartenenza politica, raccogliendo parole di stima da esponenti di diversi schieramenti. Antonio Tajani ha scritto: “Alex Zanardi ha insegnato a tutti cosa significa non arrendersi mai. Un esempio straordinario di forza, dignità e amore per la vita, che resterà nel cuore degli italiani”. Lorenzo Fontana ha evidenziato: “La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto carico di commozione. È stato molto più di un campione: un esempio straordinario di forza, dignità e amore per la vita. Il suo sorriso e il suo coraggio resteranno per sempre una lezione per tutti noi. Ciao Alex!”.

Matteo Salvini lo ha salutato con parole semplici: “Buon viaggio Alex, grande uomo, sportivo e combattente“. Anche Elly Schlein ha voluto ricordarlo: “La scomparsa di Alex Zanardi lascia un vuoto profondo nello sport italiano e nel cuore di tutto il Paese. Con la sua forza, la sua tenacia e la sua umanità ha saputo trasformare le prove più dure della vita in un messaggio di coraggio e speranza per tutte e tutti”. Dalla Regione Emilia-Romagna è arrivato un ulteriore tributo: “Perdiamo un campione fantastico e una persona unica, capace di dare a ogni traguardo sportivo la sensazione che l’impegno, il credere in quel che si fa e l’aiuto reciproco vengano prima di ogni cosa, nello sport come nella vita”.

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Morto Alex Zanardi: l’omaggio dello sport e una carriera indimenticabile

Il mondo sportivo si è stretto attorno alla famiglia con un’ondata di affetto e riconoscenza. Bebe Vio ha condiviso un ricordo intenso: “Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto”. Anche Federica Pellegrini ha espresso il proprio dolore: “Se ne va un uomo incredibile, capace di ispirare tutti noi, mi dispiace così tanto…”.

Dal mondo istituzionale dello sport, il presidente del Coni ha dichiarato: “Perdiamo un grande campione e un grande uomo, capace più volte di rialzarsi di fronte alle difficoltà della vita. Alla sua famiglia va il cordoglio più sincero mio e del Coni”. Il presidente del Comitato italiano paralimpico ha aggiunto: “Rimarrà sempre nei cuori di tutti, un emblema mondiale del movimento“. Dalla Federciclismo è arrivato un messaggio altrettanto forte: “Alex ha saputo trasformare la cultura del nostro Paese, ha regalato gioia e felicità alle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e speranza a tante persone in Italia e nel mondo”.

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Morto Alex Zanardi: una vita tra cadute e rinascite

Nel 2020 un secondo grave incidente, durante una gara benefica in handbike nel Senese, aveva nuovamente messo alla prova la sua forza. Nonostante tutto, la sua figura è rimasta un simbolo universale di resilienza. Anche il mondo dello sport di squadra si è unito al cordoglio: la Lazio lo ha definito “campione e simbolo di resilienza“, mentre l’Inter ha scritto: “si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico”. La Fiorentina ha ricordato: “Esempio straordinario di forza, coraggio e amore per lo sport, ha trasformato ogni sfida in un messaggio di speranza”. “Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo amore per la vita” ha scritto il Napoli.

Nel messaggio diffuso dalla famiglia si legge: “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, accompagnato dalla richiesta di rispetto per il dolore privato. Un addio che lascia un’eredità profonda, fatta di coraggio, determinazione e umanità, destinata a restare nella memoria collettiva.