Fotomontaggio a Taranto, Montanari mette a confronto Meloni e Mussolini e scoppia la polemica

Fotomontaggio a Taranto, Montanari mette a confronto Meloni e Mussolini e sco...

Fotomontaggio a Taranto, Montanari mette a confronto Meloni e Mussolini e sco...

Durante il concertone dell’Uno Maggio a Taranto è emersa una scena che ha polarizzato l’attenzione: il rettore Tomaso Montanari ha mostrato al pubblico un collage che univa un manifesto elettorale di Giorgia meloni a una storica copertina ritraente Benito Mussolini. L’azione visiva ha voluto sottolineare un nesso simbolico tra certi stilemi della comunicazione politica contemporanea e segni del passato, provocando reazioni nette nel mondo politico.

In questo contesto la discussione si è spostata rapidamente dal palco ai canali istituzionali e ai social, segnalando quanto il linguaggio delle immagini possa incidere sul dibattito pubblico.

Il significato dell’accostamento visivo

Montanari ha motivato la scelta del collage richiamando l’attenzione su quello che ha definito un fil rouge tra retoriche e iconografie: secondo lui, alcuni elementi formali e retorici della destra attuale richiamerebbero un immaginario autoritario.

La provocazione è servita a sollevare una questione più ampia sul codice visivo della politica contemporanea e su come certi simboli rimodulino aspettative e percezioni. Presentare immagini affiancate è una strategia persuasiva che cerca di far parlare il contenuto visivo al posto delle argomentazioni discorsive, puntando proprio sul potere evocativo delle figure storiche.

Immagini, simboli e orizzonti interpretativi

La proiezione è stata descritta come un’operazione che non si limita al richiamo storico ma mira a far emergere presunti modelli e fonti d’ispirazione: in sostanza, un invito a guardare con attenzione a chi siano i riferimenti dietro ai messaggi politici. Questo approccio solleva interrogativi sul confine tra analisi critica e strumento retorico: usare un collage per stabilire continuità simboliche può essere letto come interpretazione accademica oppure come una mossa polemica pensata per il teatro della piazza.

La replica politica e le accuse di strumentalizzazione

La reazione immediata non si è fatta attendere. Dario Iaia, deputato locale e dirigente di Fratelli d’Italia, ha giudicato l’accostamento inaccettabile, bollandolo come una forma di propaganda che mette sullo stesso piano una dittatura e un governo eletto. Secondo Iaia, tale paragone sarebbe un artificio retorico volto più a suscitare clamore che a illuminare questioni concrete, e per questo definito indegno del luogo in cui è stato espresso. La replica sottolinea la richiesta di riportare la valutazione politica ai fatti e alle scelte amministrative piuttosto che alle evocazioni simboliche.

Il nodo della legittimità del confronto

La polemica riapre il tema della legittimità dei paragoni storici: quando è accettabile richiamare figure del passato per criticare il presente? La risposta dipende spesso dal contesto e dall’intento comunicativo. C’è chi sostiene che la memoria storica debba servire da guida per riconoscere rischi e ripetizioni, e chi invece avverte che analogie troppo nette possano banalizzare tragedie e togliere valore alla critica politica fondata su dati e programmi.

Implicazioni per il dibattito pubblico e la scena culturale

Oltre allo scambio diretto tra accademia e politica, la vicenda mette in luce dinamiche più ampie: l’uso della musica e degli spazi culturali come palcoscenico per messaggi politici, la potenza delle immagini nel plasmare opinioni e la fragilità del terreno comune del dibattito. Alcuni osservatori hanno sottolineato come l’evento sia emblematico della crescente ibridazione tra cultura, spettacolo e politica, con il rischio che il tono dello scontro prevalga sulla ricerca di argomentazioni documentate.

In chiusura, la contestazione e la difesa di questa operazione visiva testimoniano quanto sia delicato il rapporto tra memoria storica e critica politica: da un lato la necessità di interrogarsi sui segni che tornano a circolare nella comunicazione pubblica, dall’altro la preoccupazione che tali accostamenti diventino strumenti di polarizzazione. La discussione resta aperta, e invita a riflettere sia sul potere delle immagini sia sulle modalità con cui si costruisce e si contesta il senso pubblico.