Trump e l'Iran: proposta per lo Stretto di Hormuz respinta e prospettive di negoziato in sospeso

Trump e l'Iran: proposta per lo Stretto di Hormuz respinta e prospettive di n...

Trump e l'Iran: proposta per lo Stretto di Hormuz respinta e prospettive di n...

L'Iran presenta una bozza per sbloccare il traffico nello Stretto di Hormuz e rimandare i negoziati nucleari; la risposta americana resta incerta e l'economia energetica globale osserva

Le tensioni tra Iran e USA restano al centro di un nodo diplomatico che può avere ricadute sull’economia globale e sulla sicurezza regionale. Teheran ha inoltrato, tramite mediatori, una proposta che punta innanzitutto alla riapertura del Stretto di Hormuz e alla rimozione del blocco navale che limita le esportazioni petrolifere. Washington, tuttavia, ha accolto la bozza con freddezza: il presidente ha espresso insoddisfazione e non ha dato il via libera a un’intesa immediata.

In questo quadro, entrambe le parti sembrano prepararsi a scenari alternativi, alternando aperture diplomatiche e posture di deterrenza.

La proposta iraniana e le condizioni preliminari

Secondo la bozza inviata a Washington, l’Iran è disposto a consentire il transito nel Stretto di Hormuz in cambio di garanzie che escludano nuovi attacchi da parte di USA e Israele e della revoca del blocco navale sui porti iraniani.

La strategia prevede che i colloqui sul programma nucleare siano rinviati a una fase successiva, in modo da creare un contesto più favorevole: in pratica, un cessate il fuoco prolungato come primo passo, seguito da negoziati più complessi. Washington ha però respinto la proposta nella sua forma attuale, giudicandola insufficiente per le sue richieste sul nucleare.

Obiettivi dichiarati e punti di frattura

L’offerta iraniana punta a restituire libertà di navigazione e a ottenere contropartite economiche e politiche, tra cui la rimozione graduale delle sanzioni e il riconoscimento di alcuni diritti industriali come l’arricchimento dell’uranio per usi civili. Il punto di rottura rimane la sfiducia reciproca: Teheran sostiene che gli accordi americani non siano stati rispettati, mentre a Washington si vuole evitare qualsiasi via che conceda all’Iran possibilità nucleari. Questa divergenza mantiene i negoziati in uno stato di stallo, con entrambe le parti che mantengono opzioni alternative.

Pressione economica e tagli alla produzione di petrolio

Di fronte al blocco delle rotte e alle limitazioni alle esportazioni, l’Iran ha avviato una riduzione controllata della produzione di petrolio per prevenire il riempimento dei serbatoi e possibili danni logistici. Le autorità hanno sottolineato di possedere competenze tecniche per spegnere e riaccendere i pozzi senza compromettere i giacimenti a lungo termine, presentando il taglio come una misura cautelativa. Dall’altra parte, l’amministrazione statunitense punta sul blocco navale come leva economica per comprimere le entrate della Repubblica islamica e favorire il ritorno a un tavolo negoziale con condizioni più favorevoli per gli Stati Uniti.

Effetti sul commercio globale

La temporanea chiusura o la limitazione del traffico nello Stretto di Hormuz ha impatti immediati sulle catene di approvvigionamento energetico: il passaggio attraverso questa via è cruciale per una quota significativa delle esportazioni mondiali di greggio e di GNL. Paesi europei e regionali hanno sollecitato sforzi diplomatici per garantire la libertà di navigazione, evidenziando come qualsiasi restrizione possa provocare rialzi dei prezzi e tensioni commerciali. Celebrare un accordo rapida sulla navigazione è quindi diventata una priorità, ma rimangono ostacoli politici rilevanti.

Regolamentazione del transito e misure di sicurezza

A livello legislativo, a Teheran è in discussione un disegno di legge che attribuirebbe alle forze armate la responsabilità del controllo dello Stretto di Hormuz e prevederebbe restrizioni al transito di navi provenienti da Stati ritenuti ostili, con l’obbligo di ottenere autorizzazioni preventivi per il passaggio. Tra le ipotesi anche la regolazione dei proventi in valuta locale. Le autorità parlano di tutela della sovranità e della sicurezza nazionale; i critici sottolineano il rischio di aumentare la tensione e di complicare ulteriormente ogni possibile mediazione internazionale.

Lo scenario rimane incerto: da una parte l’Iran dichiara di essere pronto a percorrere sia la via diplomatica sia quella della difesa dei propri interessi, dall’altra gli USA mantengono una strategia basata su pressione economica e controllo marittimo. Attività satellitari hanno segnalato movimenti legati alla gestione di equipaggiamenti militari e alla tutela delle riserve, segno che entrambe le parti si stanno preparando a ogni esito. In definitiva, la palla sembra essere nel campo di Washington, ma il tempo per trovare una soluzione concordata resta limitato e tutte le parti continuano a monitorare con attenzione le mosse altrui.