Sanzioni Usa e Cuba: L'Avana parla di misure coercitive e ripercussioni sull'isola

Sanzioni Usa e Cuba: L'Avana parla di misure coercitive e ripercussioni sull'...

Sanzioni Usa e Cuba: L'Avana parla di misure coercitive e ripercussioni sull'...

Nei primi giorni di maggio 2026 il dialogo tra Washington e L’Avana si è ulteriormente inasprito dopo l’annuncio di un nuovo ordine esecutivo del presidente Donald Trump. Il governo cubano ha reagito con fermezza: il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez ha bollato le misure come unilaterali e intese a infliggere una punizione collettiva al popolo cubano.

In un messaggio pubblicato sui canali ufficiali il 1 e il 2 maggio, L’Avana ha sostenuto che le restrizioni sono di natura extraterritoriale e violano principi internazionali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, respingendo al mittente qualsiasi legittimità delle azioni statunitensi.

Reazione ufficiale de L’Avana

La risposta cubana non si è limitata a parole di condanna: il ministero degli Esteri ha descritto le sanzioni come un tentativo di pressione politica volto a isolare l’isola.

Secondo il comunicato di Bruno Rodriguez, tali provvedimenti non solo mirano a funzionari e gruppi legati alla sicurezza, ma hanno l’effetto di colpire la vita quotidiana dei cittadini, aggravando carenze già presenti. L’interpretazione ufficiale considera le misure una forma di coercizione internazionale, cioè interventi che estendono la giurisdizione di uno Stato oltre i suoi confini, suscitando allarme per la possibile esistenza di conseguenze economiche e umanitarie.

Accuse e argomentazioni

Nel dettaglio, L’Avana ha contestato la pretesa americana secondo cui Cuba fornirebbe rifugio a gruppi transnazionali armati, citando espressamente l’accusa, avanzata dalla Casa Bianca senza prove pubbliche, verso organizzazioni come Hezbollah. Il governo cubano ha definito queste asserzioni infondate e le ha interpretate come pretesto per giustificare un irrigidimento delle politiche estere statunitensi. Al contempo, l’amministrazione cubana ha accusato Washington di ipocrisia politica: mentre negli Stati Uniti si affrontano tensioni sociali interne, l’azione statunitense verso Cuba sarebbe mirata a soffocare la resistenza dell’isola contro quello che L’Avana chiama imperialismo.

Che cosa prevedono le misure statunitensi

Secondo le informazioni diffuse da funzionari della Casa Bianca, l’ordine esecutivo amplia le sanzioni rivolte a individui e gruppi che appoggiano le forze di sicurezza cubane o sono coinvolti in casi di corruzione e gravi violazioni dei diritti umani. Pur senza elencare pubblicamente tutti i nomi o le entità interessate, la mossa crea uno strumento formale per colpire finanziariamente e politicamente chi è ritenuto complice delle politiche del governo di L’Avana. Il quadro autorizza inoltre restrizioni mirate verso terzi che forniscono sostegno materiale o servizi essenziali al regime.

Ambiti e potenziali effetti

Tra le disposizioni delineate vi è la possibilità di imporre misure punitive anche a paesi che forniscono carburante a Cuba, direttamente o indirettamente, configurando così una leva economica significativa. Questa opzione riprende elementi di un dispositivo già attivato in precedenti fasi di tensione e ha provocato timori sull’efficacia di un possibile blocco dei combustibili. Già in passato restrizioni analoghe hanno determinato difficoltà nell’approvvigionamento energetico, con ripercussioni sulla rete elettrica nazionale e un aumento dei blackout e delle limitazioni ai servizi essenziali.

Impatto sull’isola e quadro politico americano

L’ampliamento delle sanzioni si inserisce in un contesto più ampio di minacce e misure statunitensi verso Cuba: l’amministrazione Trump aveva dichiarato uno stato di emergenza nazionale per motivare l’adozione di strumenti straordinari, dando così una cornice legale alle azioni successive. Le ripercussioni economiche sull’isola sono già evidenti, con un sistema energetico sotto pressione e crescenti difficoltà per la popolazione. Gli osservatori internazionali sottolineano come interventi economici mirati possano trasformarsi in effetti di vasta portata, aggravando condizioni di vita e limitando l’accesso ai beni di prima necessità.

Rapporto con il Congresso

Nel dibattito interno americano, il Congresso è stato chiamato a esprimersi su rischi di escalation militare: una risoluzione che avrebbe imposto a Washington di ottenere il consenso parlamentare prima di intraprendere azioni militari contro Cuba è stata respinta al Senato con una votazione di 51 a 47, in gran parte lungo linee di partito. Questa decisione ha amplificato le preoccupazioni nella regione circa la possibilità di un aumento della pressione non solo diplomatica ed economica, ma anche militare, acuendo l’incertezza sul futuro delle relazioni tra i due Paesi.