Record di attacchi: 6.583 droni lanciati contro l'Ucraina in aprile

Un’analisi condotta su dati pubblicati dalle forze aeree ucraine e ripresa da AFP indica che la Russia ha lanciato 6.583 droni a lunga gittata nel corso di un solo mese. Questo totale rappresenta un incremento rispetto al mese precedente, pari a circa 2% in più rispetto al record stabilito a marzo. I numeri sono stati ricavati da una compilazione di rapporti giornalieri pubblicati da Kiev, che monitorano le ondate di attacchi e gli sforzi di difesa.

Secondo gli stessi report, l’Ucraina è riuscita a neutralizzare circa il 88% degli aeromobili ostili tra droni e missili, una percentuale che le autorità di Kiev descrivono come frutto di anni di adattamento tecnico e operativo. L’escalation è avvenuta mentre i colloqui mediati dagli Stati Uniti tesi a chiudere il conflitto erano sostanzialmente fermi, creando un quadro in cui la pressione militare torna a crescere.

Cambiamento nelle tattiche russe

Per gran parte del conflitto, la maggior parte dei lanci di droni a lunga gittata era concentrata nelle ore notturne. Negli ultimi tempi, tuttavia, gli analisti hanno registrato un aumento significativo degli attacchi durante il giorno, una variazione che modifica la dinamica del rischio. L’Institute for the Study of War ha osservato che l’accoppiamento di grandi ondate notturne con repliche diurne aumenta la probabilità di danni a popolazioni civili e infrastrutture pubbliche, soprattutto con il miglioramento delle condizioni climatiche che porta più persone a stare all’aperto.

Obiettivi e conseguenze pratiche

Il passaggio verso operazioni diurne sembra perseguire diversi scopi: oltre a mettere alla prova la resilienza delle difese aeree, mira a colpire popolazioni civili e a interrompere l’attività economica durante le ore lavorative. Secondo Pavlo Palisa, vicedirettore dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, questa scelta tattica equivale a un tentativo di terrorizzare i civili e di colpire la capacità industriale e commerciale nei momenti di maggiore attività quotidiana.

Impatto su civili e infrastrutture

Gli attacchi non sono mai stati privi di conseguenze umane: da quando l’invasione iniziò nel febbraio 2026, decine di migliaia di civili sono morti, con centinaia di vittime registrate in attacchi mirati a edifici residenziali tramite missili e droni. Durante l’inverno le offensive si sono focalizzate sulle reti energetiche e di riscaldamento, lasciando milioni senza acqua calda o riscaldamento in condizioni estreme, con temperature fino a -20 °C segnalate in alcune aree. Questo storico di danni mostra come la guerra miri anche a erodere la tenuta sociale delle aree colpite.

Effetto economico

Oltre al bilancio umano, i raid diurni hanno un impatto economico immediato. Massicce offensive in orario lavorativo paralizzano le attività, aggravano la logistica delle imprese e complicano la vita quotidiana, aumentando i costi e riducendo la produttività. Le autorità ucraine sottolineano che c’è una componente deliberata nel cercare di interferire con il funzionamento delle città e delle reti commerciali, aggravando così la sofferenza civile.

Le difese ucraine e il contesto internazionale

Kiev ha più volte dichiarato che la propria capacità di intercettare i droni è tra le più efficaci al mondo, nata da anni di adattamenti tecnici e tattici contro ondate continue di velivoli d’attacco di fabbricazione simile a quella iraniana. Le forze ucraine hanno affinato sistemi di difesa che combinano radar, intercettori e unità specializzate in contro-droni; tali tecnologie sono state impiegate anche fuori dal teatro ucraino, con segnalazioni di intercettazioni di droni iraniani nel Golfo da parte di unità ucraine.

Limiti e vulnerabilità

Nonostante il tasso di abbattimento dichiarato, la difesa non è invulnerabile: la saturazione delle capacità difensive e la varietà di vettori impiegati rendono possibile qualche infiltrazione letale. Inoltre, la natura a basso costo di molti droni d’attacco li rende strumenti difficili da arginare completamente, costringendo Kyiv a un continuo aggiornamento di contromisure e procedure operative.

Negazioni e prospettive

Mosca respinge l’accusa di colpire volontariamente i civili, sostenendo che gli obiettivi sono militari e strutture energetiche con connessioni difensive. La contrapposizione di versioni e dati evidenzia una guerra non solo di armi, ma anche di narrazioni. Con i negoziati internazionali temporaneamente bloccati, la prosecuzione di questo modello tattico potrebbe tradursi in un aumento dei danni collaterali e in ulteriori pressioni sulle capacità di risposta ucraine e sui corridoi umanitari.

In prospettiva, l’evoluzione delle tattiche e la quantità di mezzi impiegati rimangono fattori chiave per comprendere l’impatto futuro del conflitto. La combinazione di volumi elevati di droni, l’uso di attacchi diurni e la resilienza delle difese ucraine determinerà quanto a lungo le popolazioni civili dovranno sostenere queste pressioni dirette e indirette.