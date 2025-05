Poche parole, ma cariche di significato. È stato a San Pietro, proprio dopo i funerali di Papa Francesco, che Donald Trump ha avuto un confronto diretto con Volodymyr Zelensky. Un faccia a faccia che non era nei programmi ufficiali, ma che ha lasciato il segno. E ora, a distanza di giorni, l’ex presidente statunitense ha deciso di raccontare cosa si sono detti.

Trump e Zelensky, l’incontro a Roma: “Gli ho detto che firmare la pace sarebbe una buona cosa”

Trump ha rotto il silenzio. Lo ha fatto durante un evento pubblico organizzato da NewsNation, dove – con il suo solito tono che oscilla tra il pragmatico e il provocatorio – ha svelato il contenuto del colloquio con il presidente ucraino Zelensky. “Gli ho detto che sarebbe una cosa molto buona che, se si arrivasse a un accordo, lo firmasse”, ha raccontato, sottolineando il punto chiave: “perché la Russia è molto più grande e molto più forte”. È un messaggio diretto. Freddo. Che suona quasi come un avvertimento più che un consiglio. Trump, insomma, non sembra crederci troppo in una resistenza lunga. Non in queste condizioni. E gliel’ha detto in faccia.

Il presidente Trump e Zelensky, l’accordo sulle terre rare e la questione Putin

Nello stesso intervento, Trump ha anche commentato l’intesa siglata in nottata tra Stati Uniti e Ucraina sulle terre rare. Un accordo tecnico, ma che secondo l’ex presidente potrebbe avere effetti geopolitici più ampi. A lla domanda se possa in qualche modo “inibire” Putin, Trump ha risposto secco: “Beh sì”. Non c’è molto altro da aggiungere. Dietro quella risposta c’è l’idea che stringere accordi strategici, specie su risorse fondamentali come le terre rare, sia l’unico modo – per ora – per riequilibrare i rapporti. O almeno provarci.

Ma la sensazione è che per Trump la vera via d’uscita sia solo una: sedersi al tavolo e chiudere la partita. Prima che diventi ingestibile. Troppo tardi per i distinguo, troppo presto per dire chi ha davvero ragione.