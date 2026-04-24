Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha reso pubblica una recente comunicazione sul proprio stato di salute, spiegando di aver affrontato e superato un tumore alla prostata individuato in fase iniziale. La vicenda è stata diffusa attraverso i suoi canali social in concomitanza con la pubblicazione della valutazione medica annuale, offrendo dettagli sia sul percorso diagnostico sia sulle cure effettuate.

Benjamin Netanyahu: rinvio della pubblicazione del rapporto medico e motivazioni legate al conflitto

Netanyahu ha spiegato di aver scelto di rinviare la pubblicazione del suo rapporto medico annuale di circa due mesi, motivando la decisione con la volontà di evitare che la notizia emergesse nel pieno del conflitto in corso e che potesse essere utilizzata, a suo dire, come strumento di “propaganda” da parte dell’Iran contro Israele.

“Ho avuto un tumore”. Israele, la confessione a sorpresa del premier Netanyahu

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha comunicato di essersi ripreso da un tumore alla prostata, dichiarando di essere oggi “in ottima forma fisica” e aggiungendo: “Grazie a Dio, sto bene”. Secondo quanto da lui stesso ricostruito sui social, circa un anno e mezzo fa era stato sottoposto a un intervento chirurgico per un ingrossamento benigno della prostata e da quel momento era seguito con controlli medici regolari.

Durante uno di questi esami di routine, una risonanza magnetica avrebbe individuato una piccola area anomala, inferiore a un centimetro. Gli approfondimenti diagnostici avrebbero poi evidenziato che si trattava di una forma iniziale di tumore maligno, priva di metastasi o diffusione.

Di fronte alla possibilità di un semplice monitoraggio oppure di un intervento risolutivo, Netanyahu ha scelto di procedere con le cure. Come ha spiegato, “Ho subito un trattamento mirato che ha eliminato il problema senza lasciarne traccia”. Il percorso terapeutico ha incluso anche sedute di radioterapia, portate avanti mentre continuava a svolgere le sue attività istituzionali. Il premier ha poi riferito che “l’alone è scomparso completamente”, sottolineando di aver superato la malattia.