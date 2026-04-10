Guerra, tensione tra Trump e Netanyahu: il retroscena sulla telefonata di fuoco

Nuova telefonata tra i due leader Trump e Netanyahu tra tensioni diplomatiche e divergenze strategiche sul ruolo del Libano nella guerra.

Il quadro mediorientale si fa sempre più complesso, tra escalation militare e tentativi di mediazione diplomatica. Il Libano emerge come nodo centrale della guerra, mentre i contatti tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu mettono in luce posizioni non allineate sulla gestione della tregua. Parallelamente, il coinvolgimento dell’Iran e l’avvio di negoziati internazionali contribuiscono ad aumentare l’incertezza, delineando uno scenario in continua evoluzione e ad alto rischio di ulteriori tensioni.

Guerra e sviluppi tra Iran, Libano e comunità internazionale

Il quadro mediorientale resta estremamente instabile. Trump ha criticato duramente Teheran affermando: “L’Iran sta gestendo in modo pessimo il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz“, mentre alla vigilia dei colloqui in Pakistan il viceministro degli Esteri iraniano Majdi Takht Ravanchi ha dichiarato: “Il nostro piano in 10 punti concordato come base dei negoziati“.

Anche il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha collegato una possibile tregua in Libano all’avvio del dialogo diplomatico. Sul terreno, però, la situazione resta tesa: lo stato maggiore israeliano ha ribadito di non essere in cessate il fuoco con Hezbollah ma “in stato di guerra”.

Dal Libano, il primo ministro Nawaf Salam ha commentato un recente attacco israeliano a Nabatieh, che ha colpito anche una sede della sicurezza statale causando almeno dieci morti, scrivendo: “Questa dolorosa perdita rafforza la nostra determinazione sulla necessità di giungere nel più breve tempo possibile a un cessate il fuoco che protegga il Libano e la nostra gente nel sud“.

Parallelamente, il comando iraniano Khatam al-Anbiya ha dichiarato che le proprie forze hanno “il dito sul grilletto” e sono pronte a reagire, avvertendo che ulteriori attacchi contro Hezbollah provocherebbero una risposta “devastante” e “dolorosa”. Sul piano diplomatico, gli Stati Uniti puntano anche alla liberazione dei cittadini americani detenuti in Iran, mentre il vicepresidente JD Vance ha ammonito Teheran: “Se vogliono giocare, sappiano che noi non ci staremo“. In questo scenario complesso, anche l’Unione europea monitora gli sviluppi, valutandone le possibili ripercussioni sui trasporti e sull’energia.

Guerra, tensione tra Trump e Netanyahu: il retroscena sulla telefonata di fuoco

Una conversazione definita da alcuni osservatori come “tesa” ha segnato il terzo contatto in pochi giorni tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, con il Libano al centro del confronto. Secondo quanto riportato dalla CNN, i due leader si sono parlati nuovamente, poco prima che Israele dichiarasse l’intenzione di avviare negoziati diretti con Beirut per un cessate il fuoco. Fonti americane e israeliane parlano di un dialogo particolarmente delicato, durante il quale Netanyahu avrebbe compreso che, senza una richiesta esplicita di colloqui, Trump avrebbe potuto procedere autonomamente annunciando la tregua. In base alla ricostruzione, si tratta del terzo scambio nell’arco di una settimana, periodo in cui la questione libanese ha assunto un peso crescente nel contesto regionale.

Già martedì i due avevano discusso prima dell’annuncio di una tregua temporanea con l’Iran, e in quell’occasione il premier israeliano avrebbe insistito affinché il Libano restasse escluso dall’accordo. Il giorno seguente, un nuovo contatto avrebbe visto Trump sollecitare una riduzione delle operazioni militari israeliane contro Hezbollah, dopo una giornata di violenti attacchi che, secondo il ministero della Salute libanese, avrebbero causato 303 vittime. Tuttavia, l’ufficio di Netanyahu ha respinto questa narrazione, definendo “fake news” la descrizione della telefonata come conflittuale e sottolineando invece che si è trattato di una conversazione “amichevole”: “I due leader stanno lavorando in pieno coordinamento e con rispetto reciproco”.