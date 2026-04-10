L’annuncio di una tregua di due giorni per la Pasqua ortodossa da parte del presidente russo Vladimir Putin segna un nuovo sviluppo nella guerra tra Russia e Ucraina. La decisione, comunicata dal Cremlino, arriva in una fase ancora caratterizzata da combattimenti e tensioni sul campo, ma riapre uno spiraglio sul fronte diplomatico e sulle possibili iniziative per una temporanea riduzione delle ostilità.

Zelensky ha dichiarato che a breve si terrà un incontro trilaterale con la partecipazione degli Stati Uniti.

Guerra Russia-Ucraina: Putin annuncia la tregua di Pasqua

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una sospensione temporanea delle operazioni militari in occasione della Pasqua ortodossa, della durata di circa due giorni. Secondo il Cremlino, la tregua inizierà nel pomeriggio di sabato 11 aprile per terminare alla fine di domenica 12, con l’aspettativa che anche l’Ucraina adotti una misura analoga.

Nella nota ufficiale si legge: “Per decisione del Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa, in vista dell’imminente festività ortodossa della Pasqua, viene dichiarato un cessate il fuoco…” e ancora “Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l’esempio della Federazione Russa“. Parallelamente, ai vertici militari è stato ordinato di fermare le operazioni in tutte le direzioni, pur mantenendo un atteggiamento di vigilanza: “Le truppe devono tenersi pronte a contrastare qualsiasi possibile provocazione da parte del nemico”.

Questa decisione segna un parziale cambio di atteggiamento rispetto alle settimane precedenti, quando Mosca aveva espresso dubbi sull’utilità di una tregua breve, ritenuta potenzialmente vantaggiosa per il riassetto delle forze ucraine. Nelle stesse ore, un ulteriore segnale è arrivato dallo scambio di salme tra le parti, con la restituzione di centinaia di corpi di soldati caduti.

Guerra Russia-Ucraina, Putin annuncia la tregua di Pasqua. Zelensky: “Lo rispetteremo”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reagito sottolineando la disponibilità di Kiev di aderire alla proposta, ma insistendo sulla necessità di trasformare questa pausa in un passo concreto verso la pace. “L’Ucraina ha dichiarato più volte che siamo pronti a passi speculari” e “Le persone hanno bisogno di una Pasqua senza minacce e di un reale avanzamento verso la pace”, ha affermato, aggiungendo che Mosca ha ora l’opportunità di non riprendere le ostilità dopo le festività. Il leader ucraino ha anche ricordato che in precedenza era stata proposta una tregua limitata alle infrastrutture energetiche, in un contesto segnato da continui attacchi contro obiettivi civili.

Sul piano internazionale, si profila la ripresa dei contatti diplomatici, con l’ipotesi di un incontro trilaterale che coinvolga anche Washington: “abbiamo concordato che ci sarà un incontro trilaterale nel prossimo futuro”. Tra i temi centrali restano le garanzie di sicurezza, il finanziamento delle forze armate nel periodo postbellico e la fornitura di sistemi di difesa aerea. Zelensky ha inoltre evidenziato il ruolo dell’Europa e in particolare della premier Giorgia Meloni, definita una figura influente: “è una leader forte non solo in tutta Europa ma anche a Bruxelles”, invitandola a contribuire allo sblocco degli aiuti comunitari destinati all’Ucraina. Nel frattempo, nonostante i segnali di apertura, sul terreno continuano episodi di violenza, a dimostrazione della fragilità della situazione.