“Sono pronto a farlo dopo la guerra”. Zelensky e il preoccupante annuncio sul suo futuro

Zelensky tra conflitto e guida del Paese: protezione dell’Ucraina, sfide internazionali e dubbi sul suo futuro politico.

La guerra in Ucraina resta al centro dell’attenzione internazionale, e Volodymyr Zelensky continua a guidare il Paese con una posizione ferma e decisa. Tra strategie di difesa, pressioni diplomatiche e sfide interne, il presidente ucraino si conferma un protagonista chiave nel conflitto contro la Russia, determinato a proteggere la sovranità nazionale e a cercare una pace duratura.

Tuttavia, le dichiarazioni sul suo futuro politico suscitano nuove domande e preoccupazioni.

Nessun dialogo con Putin: la posizione ferma di Zelensky

Volodymyr Zelensky ha chiarito senza esitazioni di non avere alcuna intenzione di instaurare un contatto diretto con Vladimir Putin. “Non parlerò con lui perché è il nemico“, ha dichiarato il presidente ucraino in un’intervista a Fox News.

Pur rifiutando il dialogo, Zelensky ha aggiunto che, se ne avesse l’opportunità, gli porrebbe una domanda essenziale: perché abbia dato inizio a un conflitto volto a sottrarre all’Ucraina i suoi territori sovrani, una guerra che, secondo Kiev, “non ha alcuna giustificazione politica o storica“.

Durante l’intervista, il presidente ha sottolineato la totale mancanza di fiducia nei confronti di Putin e ha spiegato che per questo motivo l’Ucraina richiede garanzie di sicurezza solide e vincolanti, finalizzate a impedire futuri attacchi. Secondo Zelensky, il presidente russo attraversa un periodo di forte incertezza, incapace di prevedere “cosa aspettarsi dal domani“, una vulnerabilità che lo rende più sensibile alle pressioni internazionali, in particolare alle sanzioni economiche e finanziarie degli Stati Uniti. Proprio per questo, ha sottolineato, è cruciale che Washington continui a esercitare pressione su Mosca.

Zelensky ha affrontato anche le tensioni interne legate ai casi di corruzione che stanno scuotendo il governo ucraino. Pur ammettendo che la situazione preoccupa, il presidente ha assicurato che non interferirà con il lavoro delle agenzie anticorruzione: “Nulla fermerà il loro operato“, ha ribadito, ricordando come il contrasto alla corruzione rappresenti “un pilastro del sistema istituzionale” e sia parte integrante del funzionamento di una democrazia.

Guardando al futuro, il leader di Kiev non ha escluso la possibilità di ritirarsi dalla politica una volta conclusa la guerra. Rispondendo alle domande del giornalista di Fox News, ha affermato con un sorriso: “Cosa farò dopo? Mi riposerò. Ho davvero bisogno di riposo“.