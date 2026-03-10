All’undicesimo giorno di conflitto in Iran, la tensione internazionale è salita alle stelle. Mentre Vladimir Putin e Donald Trump si scambiano telefonate per discutere mediazione e soluzioni diplomatiche, le Forze di difesa israeliane intensificano i raid su Teheran. Tra possibili forniture segrete di intelligence russe a Teheran e il crollo dell’equilibrio energetico globale, la crisi si conferma un terreno di scontro tra diplomazia, strategie militari e interessi economici internazionali.

Diplomazia tra Mosca e Washington: mediazione e interessi strategici

Il presidente russo Vladimir Putin ha avviato un dialogo diretto con Donald Trump, durante una telefonata durata oltre un’ora, nella quale ha avanzato proposte per ridurre le tensioni nella guerra in Iran. Secondo fonti ufficiali, il colloquio è stato definito “costruttivo e aperto” e ha affrontato sia il conflitto mediorientale sia la situazione in Ucraina. Putin ha sottolineato la necessità di una “rapida soluzione politica e diplomatica” e ha lodato gli sforzi di mediazione di Trump, auspicando un impegno comune per la pace. Il presidente americano, da parte sua, ha osservato che la guerra in Iran “è praticamente conclusa, finirà presto” e ha evidenziato come la forza militare americana stia impressionando Mosca, aggiungendo che gli Stati Uniti possiedono “le forze armate più forti del mondo”.

Contemporaneamente, Putin ha utilizzato la crisi come leva nei rapporti con l’Unione Europea, ricordando il ruolo centrale della Russia come fornitore di petrolio e gas e affermando: “Continueremo a fornire petrolio e gas ai Paesi che sono partner affidabili, non solo nell’Asia-Pacifico, ma anche in Europa orientale, come Slovacchia e Ungheria”. Il Cremlino ha inoltre ribadito il sostegno a Teheran, con Putin che ha dichiarato di essere sicuro che il nuovo leader iraniano “continuerà con onore l’opera di suo padre, Ali Khamenei, e riuscirà a tenere unito il popolo iraniano di fronte all’aggressione armata”.

Guerra, un’ora di telefonata tra Putin e Trump: sospetti sul ruolo ‘ombra’ della Russia in Iran

Mentre sul piano diplomatico Mosca si presenta come moderatrice, fonti investigative riportano che la Russia potrebbe fornire all’Iran informazioni di intelligence utili a colpire obiettivi americani, in un apparente contrasto tra diplomazia pubblica e supporto segreto. Nel frattempo, le Forze di difesa israeliane hanno intensificato le operazioni aeree contro Teheran, annunciando in una nota che gli attacchi mirano alle “infrastrutture del regime terroristico iraniano”. Secondo quanto riportato dal Washington Post, fonti governative americane segnalano che la Russia starebbe trasmettendo dati di intelligence all’Iran, finalizzati a colpire obiettivi statunitensi nel Golfo. Le informazioni condivise riguarderebbero la posizione di navi da guerra, aerei e altre strutture militari, segnando il primo coinvolgimento diretto di Mosca nel conflitto, anche se in maniera indiretta.

La nuova escalation ha ripercussioni anche sui mercati energetici: la chiusura dello Stretto di Hormuz e il conflitto nel Golfo hanno contribuito a un’impennata dei prezzi del petrolio e del gas, offrendo a Mosca un’opportunità economica insperata. Putin ha spiegato che “l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato degli idrocarburi sta cambiando a causa del conflitto in Medio Oriente” e ha confermato l’intenzione di rafforzare le forniture energetiche ai partner fidati, consolidando la posizione della Russia come stabilizzatore globale dei mercati. Allo stesso tempo, la crisi energetica ha riacceso le discussioni interne all’Europa: il premier ungherese Viktor Orban ha chiesto la sospensione delle sanzioni sull’energia russa, sottolineando l’urgenza di garantire stabilità nei rifornimenti.