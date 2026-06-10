Nel carcere di San Domenico a Cassino, Andrea Cavallari, uno dei responsabili della strage di Corinaldo del 2018, pare abbia appiccato un incendio all’interno della propria cella e, durante le operazioni di evacuazione, avrebbe aggredito due agenti della polizia penitenziaria. L’episodio ha provocato momenti di forte tensione nel reparto isolamento e riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza negli istituti penitenziari.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari dà fuoco alla cella e aggredisce due agenti in carcere

Nel carcere di San Domenico a Cassino si è verificato un grave episodio che ha coinvolto Andrea Cavallari, tra i responsabili della strage avvenuta nel 2018 nella discoteca di Corinaldo, dove persero la vita sei persone e altre 59 rimasero ferite durante un evento in cui era attesa l’esibizione di Sfera Ebbasta.

Secondo quanto segnalato dal Sappe, il detenuto avrebbe dato fuoco a uno sgabello all’interno della propria cella, provocando una rapida diffusione del fumo nel piano del reparto isolamento.

Per gestire l’emergenza, la polizia penitenziaria ha avviato le procedure di evacuazione, spostando i detenuti nelle aree di sicurezza. In questa fase concitata, secondo le indiscrezioni riportate da Sky Tg24, Cavallari avrebbe aggredito un agente con pugni e schiaffi; poco dopo, intervenuto un secondo poliziotto, avrebbe utilizzato una gamba di un tavolo prelevata dalla cella per colpirlo ripetutamente alla schiena e agli arti.

I due agenti sono stati soccorsi e refertati con prognosi rispettivamente di cinque e sette giorni. Come riportato dal sindacato, “Chi alza le mani contro un poliziotto penitenziario attacca lo Stato e deve essere perseguito con la massima intransigenza“.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari dà fuoco alla cella e aggredisce due agenti in carcere: reazioni istituzionali

Andrea Cavallari, 27 anni, è stato condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Nel suo percorso giudiziario figura anche un episodio avvenuto nel 2025, quando aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea mentre era detenuto alla Dozza di Bologna: in quell’occasione era riuscito a scappare, venendo successivamente rintracciato e arrestato a Barcellona.

A denunciare quanto accaduto a Cassino è stato il Sappe, che ha sottolineato la complessità delle condizioni operative del personale penitenziario. Donato Capece e Maurizio Somma hanno espresso “totale vicinanza e solidarietà ai colleghi feriti“, aggiungendo che “Quanto accaduto a Cassino rappresenta l’ennesima dimostrazione di come il personale di polizia penitenziaria operi quotidianamente in condizioni estremamente difficili, esponendosi a rischi altissimi per garantire la sicurezza degli istituti e della collettività“.