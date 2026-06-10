Scontro sulla provinciale 2: un morto e due feriti gravi nel Cagliaritano

Un grave incidente stradale sulla provinciale 2 nel Cagliaritano ha causato la morte di un 44enne e il trasporto in codice rosso di una donna e del figlio di 10 anni all'ospedale Brotzu di Cagliari; sul posto sono intervenuti Polizia stradale, 118 e Vigili del Fuoco.

Una serata drammatica ha segnato la Provinciale 2 nel Cagliaritano: poco dopo le 21 del 9 giugno 2026 un incidente tra due vetture è costato la vita a un uomo di 44 anni e ha lasciato in condizioni gravi una donna e il suo bambino di 10 annitrasferiti d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

L’episodio è avvenuto nel tratto compreso tra Sestu e Asseminilungo la strada identificata come provinciale 2.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente il 118i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia stradale per le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e ricostruzione della dinamica.

Le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’impatto

Secondo le informazioni raccolte dai soccorritori e dalla polizia, il veicolo guidato dal 44enne ha perso il controllo sulla provinciale 2.

Dopo aver urtato un palo, la vettura è finita nella corsia opposta dove si trovava l’altra autovettura coinvolta, dando luogo a un impatto particolarmente violento. I rilievi svolti dalla Polizia stradale sono finalizzati a chiarire le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

Tempistiche e interventi di primo soccorso

Gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo dell’incidente in pochi minuti e hanno constatato la gravità della situazione: per il conducente di 44 anni non è stato possibile evitarne il decesso, mentre la donna e il bambino sono stati stabilizzati e trasportati in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato per estrarre persone e mezzi dalle lamiere e liberare la sede stradale.

Impatto sul traffico e attività investigative

Il sinistro ha comportato la temporanea chiusura del tratto della provinciale 2 interessato, con deviazioni e rallentamenti segnalati nell’area tra Sestu e Assemini. Gli agenti della Polizia stradale hanno eseguito rilievi e misurazioni per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per stabilire eventuali responsabilità. Le attività di squadra hanno incluso ispezione dei veicoli, annotazione delle condizioni dell’asfalto e raccolta di testimonianze.

La vicenda ha richiesto anche la presenza dei mezzi di soccorso avanzato e il coordinamento tra prefettura locale e servizi sanitari per la gestione dei pazienti in codice rosso. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco fino alla rimozione delle carcasse e alla bonifica della carreggiata.

Prospettive sulle indagini

Le autorità competenti continueranno gli accertamenti per stabilire fattori come la velocità, eventuali manovre errate e lo stato dei veicoli al momento dell’impatto. Tutti gli elementi raccolti dalla Polizia stradale serviranno a ricostruire il quadro complessivo dell’incidente sulla provinciale 2mentre gli esiti delle verifiche saranno determinanti per eventuali provvedimenti.

Intanto la comunità locale e le famiglie coinvolte restano sotto choc per l’accaduto: il bilancio di questa serata nel Cagliaritano è di un uomo deceduto e di due persone, madre e figlio, ancora in condizioni serie all’ospedale Brotzu di Cagliariassistite dalle squadre mediche.