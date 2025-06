Gravissimo incidente stradale su via Ostiense, dovuto a uno scontro tra due auto e un bus di linea: ci sono tre feriti, di cui uno grave.

Incidente stradale su via Ostiense: scontro tra auto e bus

Questa mattina si è verificato un terribile incidente stradale su via Ostiense, in direzione Ostia: due auto e un bus si sono infatti scontrati al chilometro 13.200.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 e le autorità, che hanno subito chiuso l’area al traffico in entrambi i sensi di marcia, sia per soccorrere le persone a bordo dei tre mezzi coinvolti, sia per i rilevamenti del caso al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Chiusa anche la rampa del Grande Raccordo Anulare in direzione Ostia. Al momento sono segnalate code di circa un chilometro sia verso Roma sia verso Ostia.

Incidente stradale su via Ostiense: tre feriti

Sono tre i mezzi di trasporto coinvolti nel terribile incidente stradale su via Ostiense, due auto e un bus di linea. Risultano tre le persone rimaste ferite, tra cui il conducente del bus e una passeggera, che sono stati trasportati al Campus Biomedico con un quadro non grave quanto invece una ragazza di 23 anni, che era a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro, ovvero una Citroen C3. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio.