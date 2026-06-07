Incidente a Maccagno: morta una 17enne e quattro feriti sulla statale 394

Un gruppo di cinque giovani diretti a una spiaggetta sul Lago Maggiore è stato travolto da un'utilitaria sulla statale 394 a Maccagno con Pino e Veddasca. Una 17enne, identificata come Sara Vetrano, è deceduta sul colpo; quattro persone tra i 15 e i 20 anni sono rimaste ferite. Soreu dei Laghi e i Carabinieri della compagnia di Luino hanno coordinato i soccorsi e avviato le indagini.

Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 15.30un grave incidente ha sconvolto la sponda lombarda del Lago Maggiore. In località Maccagno con Pino e Veddasca una vettura ha travolto un gruppo di cinque persone lungo la strada statale 394 mentre i giovani si dirigevano a piedi verso una spiaggetta. Tra le vittime c’è una ragazza di 17 anni, identificata come Sara Vetranoresidente a Cugliate Fabiasco, che è morta sul colpo.

Altri quattro ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi.

Dinamica dell’impatto lungo la statale 394

Secondo le ricostruzioni preliminari, i cinque giovani erano scesi da un’auto e stavano camminando in fila indiana sul ciglio della statale 394 per raggiungere il lago.

Un’auto condotta da un uomo di circa 30 anni, che stava procedendo nella stessa direzione, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’utilitaria ha prima urtato il guardrail in una curva e, dopo la sbandata, ha investito il gruppetto. La violenza dell’urto ha fatto sì che la 17enne venisse sbalzata per decine di metri, provocandone il decesso sul luogo dell’incidente.

Dettagli verificati sulla sequenza degli eventi

Il veicolo, dopo l’impatto con il gruppo di pedoni, ha proseguito la sua corsa andando a collidere contro una parete rocciosa che costeggia la carreggiata, arrestandosi solo dopo aver abbattuto un cartello stradale. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per stabilire la velocità del mezzo e le precise cause della perdita di controllo. I carabinieri della Compagnia di Luino sono impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica e rilevare eventuali responsabilità.

Soccorsi, ospedalizzazione e struttura dell’intervento

La centrale operativa Soreu dei Laghi ha attivato un massiccio dispositivo di emergenza inviando più elisoccorso dalle basi di ComoSondrio e Milano. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, tra cui mezzi della Croce Rossadella Padana Emergenza di Luino e della Sos di Cunardooltre a un’automedica dell’Asst di Varese. Quattro persone ferite sono state trasferite ai pronto soccorso in codice rosso: tra loro figurano un ragazzo di 15 anni e due giovani di 20 anni; un quinto ferito è stato ricoverato in codice giallo o meno grave. L’automobilista di circa 30 anni è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Chiusure e impatto sulla viabilità

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi giudiziari, la statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato, con ripercussioni sulla circolazione locale. Le autorità hanno provveduto a deviamenti e a segnalare il tratto chiuso in attesa della rimozione dei mezzi incidentati e del completamento dei rilievi da parte dei carabinieri.

La vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo nella serata di domenica con aggiornamenti sui ricoveri e sull’identificazione della vittima. Alle 21:15 dello stesso giorno sono circolate le prime comunicazioni ufficiali sul decesso della giovane Sara Vetranoconfermando la gravità dell’accaduto e l’attivazione di tutte le procedure di indagine e assistenza per i feriti e per le famiglie coinvolte.

Le autorità locali e i soccorritori rimangono impegnati sia nelle operazioni mediche che nella fase investigativa per chiarire ogni aspetto dell’incidente. L’evento richiama l’attenzione sulle condizioni di sicurezza dei pedoni e sulla pericolosità delle strade che costeggiano il lago, dove la presenza di protezioni come il guardrail non sempre basta a impedire esiti tragici in caso di perdita di controllo di un veicolo.