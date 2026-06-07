La tensione in Medio Oriente torna a salire dopo il lancio di missili dall’Iran verso Israele, il primo episodio dalla tregua di aprile. Le nuove esplosioni del conflitto si inseriscono in un quadro già instabile, segnato da raid su Beirut, minacce incrociate e negoziati diplomatici in forte stallo.

L’Iran lancia missili su Israele dopo la tregua di aprile. Ben Gvir: “Stanotte Teheran deve bruciare”

Israele è tornato sotto pressione militare diretta dopo che le Forze di Difesa Israeliane hanno confermato il lancio di una “salva di missili iraniani” avvenuto nelle ultime ore, con il conseguente attivarsi delle sirene d’allarme in diverse zone del Paese. Si tratta del primo episodio di questo tipo dal cessate il fuoco di aprile, segnando una brusca riapertura del fronte.

Secondo quanto riportato dall’esercito, “I sistemi di difesa sono operativi per intercettare la minaccia”, mentre la popolazione è stata invitata a mantenere la massima prudenza. In parallelo, fonti militari hanno segnalato ulteriori ondate di missili in arrivo e un innalzamento dello stato di allerta.

L’escalation arriva in un contesto già estremamente instabile, con segnali di risposta immediata da parte israeliana e la prospettiva di nuove operazioni militari.

Dall’interno del governo, il ministro della Sicurezza nazionale ha rilanciato toni durissimi, dichiarando: “Stanotte Teheran deve bruciare”. Intanto, secondo diverse ricostruzioni, l’attacco sarebbe collegato alle recenti operazioni israeliane nella regione, aprendo il rischio di un allargamento del conflitto su scala regionale.

Donald Trump informato sui missili iraniani contro nord di Israele

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato in tempo reale dell’escalation militare tra Israele e Iran, secondo quanto rivelato da un alto funzionario americano al giornalista Barak Ravid di Axios. La comunicazione arriva mentre la crisi in Medio Oriente si intensifica, con il lancio di missili iraniani verso Israele e un rapido deterioramento del quadro di sicurezza regionale. Fonti dell’amministrazione confermano che la Casa Bianca sta seguendo da vicino gli sviluppi e mantenendo il coordinamento con le autorità israeliane.

Secondo Walla News, Israele sta cercando il via libera dagli Stati Uniti per attaccare le infrastrutture energetiche in Iran. L’escalation, definita “rapida e imprevedibile” da fonti vicine al dossier, rischia ora di complicare ulteriormente gli equilibri già fragili tra le parti coinvolte.