Dopo oltre quattro anni di guerra, il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe entrare in una nuova fase diplomatica. Con una lettera aperta indirizzata a Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky ha proposto un incontro diretto per avviare un percorso negoziale volto a porre fine alle ostilità, ricevendo aperture da Mosca e il sostegno degli Stati Uniti.

Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci per finire la guerra”

Nel tentativo di imprimere una svolta diplomatica a una guerra che prosegue da oltre quattro anni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto una lettera aperta a Vladimir Putin, proponendo un confronto diretto finalizzato alla conclusione del conflitto. Secondo il leader di Kiev, il contesto internazionale impone un’accelerazione dei negoziati, poiché l’attenzione degli Stati Uniti è attualmente concentrata sulla crisi mediorientale.

Per questo motivo ha affermato che “sarebbe sbagliato aspettare semplicemente che la guerra in Europa torni al centro della loro attenzione“, rilanciando l’idea di un incontro personale con il presidente russo. Zelensky ha sottolineato la volontà dell’Ucraina di raggiungere una pace stabile e duratura, dichiarando che il Paese intende chiudere la guerra “onestamente, con dignità e con garanzie che la guerra non si riaccenda“.

Nella sua missiva ha inoltre ribadito la fiducia nella capacità dell’Ucraina di preservare la propria sovranità, escludendo la possibilità che Mosca riesca a conquistare completamente la regione di Donetsk. Rivolgendosi direttamente a Putin, ha ricordato che il conflitto rappresenta una scelta personale del Cremlino e ha sostenuto che la popolazione russa starebbe iniziando a percepire con maggiore evidenza le conseguenze negative della guerra. Pur criticando l’invasione, Zelensky ha insistito sulla necessità di trovare una via d’uscita condivisa, evidenziando che “noi in Ucraina non vogliamo una guerra permanente” e proponendo il coinvolgimento di partner internazionali come Europa e Stati Uniti nel futuro percorso negoziale. Tra le possibili sedi del confronto ha citato Paesi tradizionalmente impegnati nella mediazione diplomatica, tra cui Svizzera, Turchia e diverse nazioni del mondo arabo.

Aperture da Mosca, sostegno di Trump e il nodo degli aiuti militari

La proposta ucraina ha ricevuto una risposta immediata dal Cremlino. Il portavoce Dmitry Peskov ha infatti dichiarato che “Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento” qualora desiderasse incontrare Vladimir Putin. Il presidente russo, intervenendo durante il Forum Economico di San Pietroburgo, ha ribadito la disponibilità della Russia a perseguire una soluzione attraverso strumenti diplomatici, pur mantenendo attiva la pressione militare sul campo.

Parallelamente, Donald Trump ha accolto con favore l’ipotesi di un vertice tra i due leader, affermando: “Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo“. Il presidente statunitense ha inoltre sottolineato che entrambe le parti saranno chiamate a concessioni reciproche per arrivare a un accordo sostenibile.

Restano tuttavia significative divergenze sulla struttura dei negoziati: mentre Mosca continua a sostenere una linea improntata a colloqui diretti, Kiev insiste sul coinvolgimento di alleati occidentali, ribadendo che “le questioni ucraine ed europee non vengono decise ad Anchorage“. Sullo sfondo della trattativa diplomatica rimane centrale il sostegno militare occidentale. Washington si prepara infatti a sbloccare un nuovo pacchetto di assistenza da circa 8 miliardi di dollari destinato all’Ucraina, comprendente fondi della Ukraine Security Assistance Initiative previsti per il biennio 2026-2027.

Secondo il Segretario di Stato Marco Rubio, le procedure di approvazione sono in fase avanzata e l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve. Tra le priorità indicate da Kiev figurano nuovi sistemi di difesa aerea Patriot, considerati essenziali per rafforzare la protezione del territorio ucraino. L’approvazione degli aiuti potrebbe però alimentare nuove tensioni all’interno della politica statunitense, trasformandosi in uno dei temi più delicati del dibattito in vista delle prossime elezioni di medio termine.