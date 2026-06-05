Delitto Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: “Hanno cercato di rovinare il ricordo di Chiara”

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, il caso legato alla morte di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Tra nuove verifiche della Procura di Pavia e discussioni sulle ipotesi investigative, si riaccende anche il dibattito pubblico attorno alle figure coinvolte e alle ricostruzioni emerse nel tempo. In questo contesto, l’intervista a Marco Poggi rappresenta un nuovo tassello di una vicenda ancora aperta, segnata da dolore familiare e forte esposizione mediatica.

Delitto Garlasco: nuove indagini, difese contrapposte e tensioni sul caso

Il quadro giudiziario resta complesso e ancora aperto. La Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha disposto ulteriori accertamenti nell’ambito dell’inchiesta riaperta su Sempio, motivando la decisione con la necessità di approfondire anche le valutazioni tecniche presentate dalle difese e verificarne il rigore scientifico.

Le indagini, secondo quanto comunicato, sono ancora in corso e i termini risultano non conclusi.

Sul fronte difensivo, l’avvocato Liborio Cataliotti ha contestato l’impostazione della consulenza psichiatrica disposta dai magistrati, definendola una scelta prematura: “Non offriremo la nostra collaborazione alla consulenza psichiatrica della Procura perché è una attività prematura”. Parallelamente, anche l’avvocato Francesco Compagna, legale della famiglia Poggi, ha evidenziato le difficoltà vissute dai parenti della vittima nel corso delle varie fasi investigative, sottolineando il peso delle modalità con cui le indagini si sono sviluppate nel tempo.

Nel dibattito mediatico riemerso attorno al caso, trasmissioni e approfondimenti hanno riportato alla luce testimonianze, ipotesi e ricostruzioni spesso contrastanti, contribuendo a mantenere alta l’attenzione pubblica. In questo contesto, l’intervista a Marco Poggi — attesa integralmente in onda questa sera, venerdì 5 giugno, a Quarto Grado — assume un valore centrale nel racconto di una vicenda che continua a intrecciare dimensione giudiziaria, mediatica e umana a quasi due decenni di distanza.

Delitto Garlasco, Marco Poggi rompe il silenzio: “Hanno cercato di rovinare il ricordo di Chiara”

A quasi vent’anni dal delitto di Garlasco, Quarto Grado riporta al centro dell’attenzione la voce di Marco Poggi, che sceglie di parlare pubblicamente per la prima volta dopo la riapertura degli approfondimenti investigativi sul caso che coinvolge Andrea Sempio. L’intervista, realizzata dalla giornalista Martina Maltagliati, segna un passaggio significativo: il fratello di Chiara Poggi rompe un silenzio lungo 19 anni, in un momento in cui il dibattito pubblico e giudiziario si è riacceso con nuove verifiche e consulenze tecniche.

Nel suo racconto, stando all’anteprima andata in onda ieri 4 giugno, emerge una forte tensione emotiva legata non solo alla perdita familiare, ma anche alla pressione mediatica e alle ricostruzioni circolate negli anni. Marco Poggi parla di un clima difficile da sostenere, segnato da interpretazioni e sospetti che lo hanno sfiorato indirettamente: “Si sono fatte ipotesi su di me, non ci posso fare nulla”. Aggiunge poi una riflessione sul lungo impatto della vicenda: “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara”.

Il dolore si intreccia al tema della memoria della sorella, che il fratello sente come esposta e talvolta distorta: “Le cose che mi hanno ferito di più sono quelle che riguardano Chiara e il voler rovinare un po’ il suo ricordo”. In un altro passaggio sottolinea anche la speranza di chiudere una lunga stagione di esposizione pubblica: “Spero che prima o poi abbiamo la possibilità di voltare pagina”.