L’Isola dei famosi sta per iniziare ed il programma sta cercando i concorrenti che abbiano intenzione di partecipare naturalmente il format è rimasto sempre quello ma a cambiare sono oltre alla location determinate attività che i concorrenti scopriranno anche se la produzione certamente non è di parte nel far loro decidere per il sì, scopriamo il perché.

Il reality Mediaset porta novità importanti

Come abbiamo già avuto modo di vedere questa edizione de l’Isola dei Famosi porterà alla conduzione un volto nuovo che nonostante la notevole esperienza televisiva si ritroverà per la prima volta a gestire un programma.

Oltre a questo la location differente e proprio questo cambiamento è l’aspetto su cui gli ideatori del programma puntano molto perché si tratta di un qualcosa di diverso rispetto alle edizioni passate.

Non solo in termini di luogo ma anche di esperienza, vi sarà difatti un qualcosa che in Italia non si vede di frequente e che per alcuni potrebbe essere stimolante e per altri risultare un freno decisivo.

Carolina Marconi, spaventata dalla natura sull’Isola

Come anticipato la location saranno le Filippine e la produzione appunto per far leva su questo spiega ai potenziali concorrenti cosa si troveranno a fronteggiare.

Una delle principali candidate è stata l’ex gieffina Carolina Marconi che ha gentilmente declinato l’offerta, come riporta Biccy.it perché la produzione al provino le ha svelato che dovrà stare in mezzo alla natura ed a contatto con delle tarantoline bianche.

Proprio questi animaletti, uniti al fatto che alle 5 di pomeriggio farà buio le hanno fatto dire no. Niente spazio per lei in questa edizione, la prima registrata nella storia dello show, ma non è detto che non possa accettarla in futuro:

“Ci andrei per dimagrire bisognerebbe andarci solo per dimagrire, comunque penso possa essere una bella esperienza magari appena avrò il coraggio necessario lo farò” ha dichiarato ai microfoni di RTV.