Sanremo 2027: serata Eurovision separata ma le cover restano, il piano di De Martino

De Martino sta studiando una modifica del regolamento che introduce una serata ad hoc per scegliere il rappresentante all'Eurovision, senza eliminare la serata delle cover; il piano punta a soddisfare le major e a preservare i momenti più amati del Festival

Il Festival di Sanremo 2027 è al centro delle prime progettazioni artistiche e regolamentari. In capo a Stefano De Martino, la manifestazione potrebbe introdurre una novità rilevante: una serata specifica per decidere chi parteciperà all’Eurovision Song Contest, separando questo incarico dalla vittoria finale del Festival, ma senza rinunciare alla tradizionale serata delle cover e dei duetti.

Le indiscrezioni, circolate nelle ultime settimane, hanno rapidamente acceso il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di coniugare esigenza di spettacolo internazionale e tutela dei momenti storici che gli italiani amano guardare ogni anno.

Il nuovo meccanismo proposto

Secondo le prime bozze organizzative, la proposta prevede che la selezione del rappresentante italiano per l’Eurovision non sia più automaticamente legata al vincitore assoluto di Sanremo.

Invece di affidare questo diritto al trionfatore del Festival, si pensa a una serata competitiva dedicata esclusivamente alla scelta europea, con regole e criteri ad hoc per valutare le performance in chiave internazionale.

Come sarebbe strutturata la serata

La serata pensata per l’Eurovision dovrebbe ispirarsi al formato dello stesso contest europeo: sul palco verrebbero ammessi elementi scenici più ricchi, come coreografie, ballerini e effetti visivi che normalmente sono limitati nelle serate tradizionali di Sanremo.

Il verdetto arriverebbe da una combinazione di voto del pubblico e opinione della stampa, per garantire un equilibrio tra popolarità e giudizio critico.

Perché le major avrebbero spinto per il cambiamento

Le principali etichette discografiche hanno manifestato la volontà che la scelta per l’Eurovision segua logiche differenti da quelle del Festival nazionale. Il ragionamento è pragmatico: l’appeal internazionale di un brano può differire da quello che conquista il pubblico italiano, e una serata dedicata permetterebbe di scegliere un progetto pensato sin dall’inizio per competere in Europa.

Il calendario ipotetico delle cinque serate

La riorganizzazione proposta non stravolgerebbe la struttura complessiva della kermesse: martedì e mercoledì rimarrebbero dedicati alle esibizioni classiche dei partecipanti, giovedì diventerebbe la serata riservata alla gara per l’Eurovision, mentre il venerdì resterebbe la tradizionale serata delle cover e dei duetti. La finale, come da copione, sarebbe il sabato sera.

Accordo tra esigenze artistiche e pubblico

Questa soluzione cerca di trovare un punto di equilibrio: da un lato accontentare le richieste dello show business che vuole riportare i grandi nomi sul palco dell’Ariston; dall’altro mantenere intatta la formula della serata delle cover, che rappresenta un picco di attenzione e emozione per il pubblico televisivo.

Le incognite economiche e politiche

Un nodo importante riguarda il budget. L’introduzione di una serata in più, con scenografie e allestimenti all’Eurovision style, comporterebbe costi aggiuntivi. Alcuni osservatori si sono chiesti chi sosterrà la spesa: le major, la Rai o un mix di sponsor. La rete pubblica potrebbe però considerare l’investimento strategico, dal momento che la conduzione di De Martino è vista come una scommessa significativa per attrarre ascolti.

Sostegno istituzionale e aspettative

Stefano De Martino ha ottenuto attestati di stima da figure rilevanti nel mondo dello spettacolo e della cultura, e questo peso politico potrebbe facilitare la ricerca delle risorse necessarie. Inoltre, la possibilità di riportare sul palco nomi di primo piano rappresenta una leva per migliorare il ritorno pubblicitario e commerciale dell’evento.

Le reazioni del pubblico e i prossimi passi

La notizia ha diviso il pubblico: c’è chi applaude l’idea di una serata che valorizzi l’aspetto internazionale della musica italiana, e chi teme la perdita di tradizione nel caso in cui le cover venissero eliminate. Per ora però la decisione pare maturare verso un compromesso che preservi le due anime del Festival: spettacolo internazionale e tradizione nazionale.

I prossimi mesi serviranno a definire i dettagli ufficiali del regolamento e del palinsesto. Fino a quando non arriverà una comunicazione definitiva dalla Rai, rimane aperta la trattativa tra la direzione artistica guidata da De Martino, il direttore musicale e gli attori dell’industria discografica.