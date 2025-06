Stefano De Martino torna sotto i riflettori non solo per i suoi successi televisivi, ma anche per la sua vita sentimentale. Dopo la fine ufficiale di una relazione importante, il conduttore sembra pronto a esplorare nuove frequentazioni. Tra videochiamate e incontri, il suo cuore sembra non voler restare fermo: chi sarà la nuova compagna? Spunta una nuova indiscrezione.

Stefano De Martino tra più frequentazioni: la verità su Angela Nasti

Per quanto riguarda Angela Nasti, l’influencer napoletana al centro delle voci su una possibile relazione con De Martino, l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fornito chiarimenti. Ha confermato che Angela ha dichiarato di avere un legame con Stefano e di avergli presentato suo padre. Tuttavia, Rosica ha sottolineato che, secondo le sue fonti, tra i due non c’è una vera relazione sentimentale, poiché De Martino preferirebbe non impegnarsi seriamente al momento, prediligendo invece un approccio più leggero e spensierato alla vita amorosa.

“Quando sta a Napoli si diverte con una, quando sta a Roma con un’altra ed ora con un’altra che ha portato in vacanza”, ha sottolineato Rosica.

Stefano De Martino, chi è la compagna? Avvistato in Sardegna con una ragazza misteriosa

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il conduttore di “Affari Tuoi” sarebbe coinvolto in contemporanee frequentazioni non impegnative con tre ragazze diverse. Tra queste, sembrerebbe avere una predilezione per Caroline Tronelli, un’ereditiera poco conosciuta al grande pubblico e lontana dal mondo dei social e dello spettacolo.

A confermare questa situazione, alcune foto condivise dallo stesso Rosica sui suoi profili social mostrano De Martino in Sardegna, a bordo di uno yacht di proprietà della Tronelli. Nei due scatti, che li ritraggono in atteggiamenti intimi, è possibile riconoscere con certezza il conduttore grazie al tatuaggio distintivo sul polpaccio destro.