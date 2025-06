Il flirt tra Stefano De Martino e Angela Nasti sembra ormai sempre meno un semplice pettegolezzo. Dopo settimane di voci, paparazzate e indiscrezioni social, arriva quella che molti definiscono la prova più chiara: una videochiamata tra i due, che ha subito fatto il giro dei social.

Stefano De Martino e Angela Nasti, le prime voci sul presunto flirt

A lanciare per primo l’indiscrezione sulla presunta vicinanza tra i due era stato Alessandro Rosica. Attraverso una Instagram story, l’esperto di gossip aveva pubblicato uno scatto in cui si vedeva Stefano De Martino accanto ad Angela Nasti. Il conduttore era stato immortalato al volante della sua auto, con l’influencer seduta al suo fianco.

Stefano De Martino e Angela Nasti, la videochiamata che conferma il flirt

Spunta con insistenza quella che molti considerano la prova più chiara del legame tra il conduttore e l’ex tronista. Il video, rilanciato dal profilo Instagram Very Inutil People, mostra il conduttore di Affari Tuoi, presente sugli spalti dello stadio Maradona durante Napoli-Cagliari, impegnato in una videochiamata con l’ex tronista di Uomini e Donne, che indossava per l’occasione la maglia azzurra del Napoli.

Un dettaglio che, secondo i fan più attenti, basterebbe a confermare le voci di un flirt che circolano da settimane, alimentate da una serie di indizi disseminati tra storie, tag e movimenti social. Nessuna dichiarazione ufficiale, però, da parte dei diretti interessati: i due si seguono da tempo su Instagram, ma per ora niente like né commenti pubblici.