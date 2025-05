Stefano De Martino paparazzato con una nuova fiamma: nuovo amore per il condu...

Stefano De Martino torna a far parlare di sé, questa volta per un possibile nuovo capitolo sentimentale. Dopo mesi di riservatezza, alcune foto e indiscrezioni hanno riacceso i riflettori su una misteriosa donna al suo fianco. I fan e i follower sui social non hanno potuto fare a meno di notare i segnali di una frequentazione che sembra andare oltre la semplice amicizia.

Ma sarà davvero nato un nuovo amore per il celebre conduttore napoletano?

Nuovo amore per Stefano De Martino? I precedenti con questa nuova fiamma

Lo scorso marzo, a lanciare la notizia di un possibile legame tra Stefano De Martino e Angela Nasti era stato l’account Instagram Very Inutil People, noto per anticipare gossip e indiscrezioni dal mondo dello spettacolo.

“Galeotto fu il mare, il Vesuvio e lo studio odontoiatrico, visto che i due sembrerebbero essere stati colti proprio in questa location in atteggiamenti da ‘coppietta’”, si leggeva nell’indiscrezione del gossip.

Nuovo amore per Stefano De Martino? Spunta un’indiscrezione sui social

Contrariamente ai rumors su un possibile ritorno di fiamma con Belen, Stefano De Martino sembrerebbe impegnato in altre questioni sentimentali. Secondo alcune fonti, il conduttore non avrebbe nulla di serio in corso, ma si parla di una nuova fiamma nella sua vita.

Lo showman è stato infatti fotografato insieme ad Angela Nasti, ex tronista e sorella di Chiara Nasti, che fino a dicembre era legata al calciatore Gianluca Scamacca. La foto, pubblicata su Instagram da Alessandro Rosica, ha alimentato le voci su un possibile legame tra i due, anche se lo stesso Rosica ha precisato che non si tratta di una relazione seria.

“Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono ma senza impegno“, ha sottolineato l’esperto di gossip.