Sport, salute e spettacolo si intrecciano nel cuore della Capitale, dove sabato 3 maggio Roma ha ospitato una giornata all’insegna della solidarietà e della prevenzione. In vista degli Internazionali di Tennis, la città ha accolto “Tennis & Friends”, un evento che unisce l’impegno sociale al divertimento, con la partecipazione di numerose celebrità pronte a scendere in campo per una buona causa.

Tra i protagonisti dell’iniziativa anche Paolo Bonolis, che non si è sottratto alle domande sul suo futuro televisivo, rivelando dettagli sorprendenti e facendo il nome di Stefano De Martino: ecco la dichiarazione sorprendente.

Paolo Bonolis e Stefano De Martino: un retroscena inaspettato

Qualche mese fa, Paolo Bonolis aveva ipotizzato l’ingresso di Stefano De Martino nel team di Canale 5. L’indiscrezione era già emersa qualche settimana fa, alimentata da Sonia Bruganelli durante una puntata di Obbligo o Verità, il talk game show condotto da Alessia Marcuzzi.

“Paolo Bonolis lo voleva come suo successore ad Avanti un altro, ma quando glielo ha proposto, De Martino gli ha svelato che stava per prendere la conduzione di Affari Tuoi. So che hanno parlato parecchio, in effetti De Martino mi ricorda molto lo stile del primo Paolo nel modo in cui conduce, anche se esteticamente sono un po’ diversi”, aveva dichiarato l’ex moglie di Bonolis.

Paolo Bonolis e la clamorosa confessione su Stefano De Martino

Tra i presenti all’evento anche Paolo Bonolis, intercettato dai giornalisti a pochi minuti dall’inizio dell’evento. Il noto conduttore televisivo ha colto l’occasione per parlare del suo futuro sul piccolo schermo, confermando le voci su un possibile addio ad Avanti un altro. A proposito di un eventuale successore, Bonolis ha ammesso:

“Se è vero che avevo pensato a Stefano De Martino come sostituto per Avanti un altro? Si, lo avevo pensato e ci avevo parlato. Eh vabbè, invece… sta avendo una carriera splendida e sicuramente andrà sempre meglio, è un bravo ragazzo”.

Le dichiarazioni del conduttore lasciano intuire che, al momento, i progetti di De Martino sembrano orientati altrove, lontani da Canale 5. Di conseguenza, al momento non è prevista alcuna sostituzione alla guida del programma Mediaset.