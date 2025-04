“Tu Si Que Vales” è uno dei programmi televisivi più amati di sempre. Ecco che per la prossima edizione potrebbe esserci una clamorosa novità, ovvero l’arrivo di Paolo Bonolis. Ma, che ruolo avrebbe il conduttore romano? Scopriamolo insieme.

Tu Si Que Vales: il cast della prossima edizione

Ancora non si conosce la data di inizio della prossima edizione di “Tu Si Que Vales” ma, con molta probabilità, sarà come sempre in autunno. Sono infatti ancora aperti i cast per poter partecipare al programma al fine di mettere in luce il proprio talento e poter anche vincere una discreta somma. Cominciano però a girare indiscrezioni su chi si siederà sulle poltrone dei giudici e, a quanto pare, potrebbe esserci una novità clamorosa. Se Maria De Filippi e Rudy Zerbi sono certi di esserci anche la prossima edizione, così come Sabrina Ferilli, dubbi invece sulla coppia Gerry Scotti – Luciana Littizzetto. Uno dei due potrebbe infatti dire addio allo show e, al suo posto?

Paolo Bonolis a Tu Si Que Vales? Il ruolo e chi sostituisce: l’indiscrezione

Come abbiamo appena visto, secondo le ultime indiscrezioni, uno tra Gerry Scotti e Luciana Littizzetto potrebbe non sedersi più sulla poltrona dei giudici nella prossima edizione di “Tu Si Que Vales”. L’ultima indiscrezione, lanciata da un ex collaboratore di TvBlog, punta come sostituto di uno dei due su Paolo Bonolis. Il conduttore romano, tra l’altro, ha da poco invitato propria la regina di “Tu Si Que Vales”, ovvero Maria De Filippi, ad “Avanti un altro”, a testimonianza del feeling lavorativo tra i due. Restiamo in attesa di sviluppi.