Gerry Scotti è da ieri 24 marzo al timone di Striscia La Notizia in compagnia di Michelle Hunziker che lo accompagna da anni in questa avventura al timone del programma satirico ideato da Antonio Ricci. Il conduttore è stato protagonista di un “fuori programma” che ha creato ilarità tra il pubblico presente in studio.

Gerry Scotti la sua avventura a Striscia

Gerry Scotti torna alla conduzione assieme a Michelle Hunziker, la coppia di conduttori televisivi ha sin dal debutto riscosso un ampio successo di pubblico, complice il fatto che entrambi siano volti di spicco della tv Mediaset con molti programmi condotti singolarmente.

Questa unione è giunta al 10° anno consecutivo, dato che la coppia si è formata lavorativamente nel 2015-16 come riporta il sito Ansa.it e con questo nuovo turno sono arrivati ad un totale di 396 puntate dietro il celebre bancone.

Per Gerry le puntate condotte a “Striscia La Notizia” dal 1996 sono 632 e più della metà sono avvenute in questi ultimi 10 anni accanto alla Hunziker.

Debutto con caduta, non rovinosa

Ieri è andata in scena la prima puntata del 2025 per la coppia Scotti-Hunziker ed all’inizio durante il consueto ingresso scenografico, complice l’inizio dell’avventura, Gerry Scotti è stato protagonista di un piccolo “incidente”.

Infatti nel tentativo di scavalcare il bancone il conduttore è scivolato cadendo. Per fortuna non si è fatto nulla di grave. Non è però il primo episodio del genere nel corso della sua carriera nel programma. La speranza è che possa essere di buon auspicio per questa nuova stagione televisiva.