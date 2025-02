Michelle Hunziker e Alvise Rigo insieme in montagna: flirt in corso?

Nuovo amore per Michelle Hunziker? La showgirl è stata paparazzata insieme al modello ed ex rugbista Alvise Rigo a St. Moritz. La complicità tra i due è davvero evidente.

Michelle Hunziker e Alvise Rigo insieme: scatta il feeling?

Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e delle relazioni con Giovanni Angiolini e Alessandro Carollo, la showgirl svizzera Michelle Hunziker è stata single per un pò di tempo. Adesso, secondo gli ultimi gossip, pare che nella vita sentimentale di Michelle ci sia una novità. L’ex moglie di Eros Ramazzotti è infatti stata paparazzata da “Chi” con il modello ed ex rugbista Alvise Rigo. I due si trovavano in montagna, a St. Mortiz, entrambi ospiti dell’evento di Giorgio Armani per presentare la nuova linea Neve. Dalla foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini, si vedono Michelle e Alvise sorridenti e davvero molto complici: “basta vederli insieme per capire che Michelle e Alvise sono compatibili. Anche i partecipanti all’evento sulla neve hanno notato fra i due una complicità e una naturalezza evidenti. Poco prima di partire per la Svizzera non si conoscevano, dopo poche ore si muovevano come una coppia rodata.”

Chi è Alvise Rigo

In queste ultime ore sono sempre più insistenti i rumors che vedrebbero Michelel Hunziker e Alvise Rigo insieme. 32 anni, veneziano, modello ed ex rugbista, Alvise non è un volto sconosciuto del mondo dello spettacolo, in quanto ha partecipato a “Ballando con le stelle” nel 2021. Alvise, come riferisce “Chi“, sarebbe tornato da poco single, mentre la Hunziker, lo scorso mese di settembre, aveva rivelato a “Verissimo” di essere pronta a tornare ad amare. Insomma, se sono rose…