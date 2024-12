Il tabù dell’autoerotismo

Michelle Hunziker, nota conduttrice e icona di bellezza, ha recentemente affrontato un tema spesso considerato tabù: l’autoerotismo. In un’intervista rilasciata al settimanale Sette, la Hunziker ha parlato senza riserve della sua esperienza personale, sottolineando l’importanza di questa pratica per il benessere fisico e mentale delle donne. “Non c’è nulla di male nel praticare la masturbazione”, ha affermato, evidenziando come molte donne si sentano ancora a disagio nel discutere di questo argomento. La sua apertura rappresenta un passo significativo verso la normalizzazione di un tema che, nonostante i progressi, continua a essere avvolto da pregiudizi e silenzi.

I benefici dell’autoerotismo

Durante l’intervista, Michelle ha spiegato che l’autoerotismo non è solo una questione di piacere, ma ha anche effetti positivi sul corpo e sulla mente. “L’amore e il piacere sono legati a una serie di ormoni, come dopamina e serotonina, che contribuiscono al nostro benessere generale”, ha dichiarato. La Hunziker ha messo in evidenza come la masturbazione possa essere una forma di “self love”, paragonabile a un bagno caldo o a una serata con le amiche. “Se le donne comprendessero quanto fa bene gratificarsi, ci sarebbe meno stigma attorno a questo tema”, ha aggiunto, invitando a superare i pregiudizi legati alla sessualità femminile, specialmente in relazione alla menopausa.

Un approccio olistico al benessere

Oltre a discutere dell’autoerotismo, Michelle Hunziker ha condiviso la sua visione olistica del benessere. A 47 anni, la conduttrice è considerata una delle donne più in forma d’Italia, grazie a uno stile di vita sano e a una dieta equilibrata. “Non seguo diete estreme, ma evito gli eccessi e ciò che è dannoso per la salute”, ha spiegato. La Hunziker ha anche parlato della sua passione per l’epigenetica, una disciplina che studia come fattori esterni possano influenzare l’espressione dei geni. “Le emozioni e lo stato d’animo governano le nostre cellule e il nostro fisico”, ha affermato, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e di alimentarsi in modo sano.