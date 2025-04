Il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis è stato ospite della trasmissione televisiva di Paolo Ruffini e Federico Parlanti, ovvero il primo speaker radiofonico con la Sindrome di Down. Ecco cosa è successo.

Paolo Bonolis sul Grande Fratello: “è una rottura di cog***ni”

Paolo Bonolis è stato recentemente ospite di “DoppioPasso” dove, tra le altre cose, ha risposto alla domanda su cosa ne pensa dell’attuale televisione italiana. Ecco cosa ha risposto il conduttore: “le trasmissioni spremute fino al midollo ci sono. Pensiamo al Grande Fratello che si spalma su più piattaforme ed economicamente è un prodotto estremamente conveniente per un’azienda. Per alcuni è una rottura di cog***ni e lo capisco, ma è conveniente. Anche ‘Avanti un Altro’ è alla dodicesima stagione, ma la gente si diverte. E finché dura fa verdura.”

Paolo Bonolis, la frase shock: “Sei down!”

Ospite di “Radio Up and Down”, trasmissione di Paolo Ruffini e Federico Parlanti, primo speaker radiofonico con Sindrome di Down, Paolo Bonolis è stato protagonista di un divertente siparietto con quest’ultimo. Federico, infatti, per chi non conoscesse la trasmissione, dichiara sempre di saper riconoscere una persona con la Sindrome di Down leggendogli la mano. Lo speaker ha così letto la mano di Bonolis, per poi dire: “Boia! Tu sei parecchio down”. Bonolis a quel punto ha risposto così: “Ehi, tutti lo siamo un pochettino. la vita è Up and Down.”